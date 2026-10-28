Como và bài học cho Serie A

Dù đương kim vô địch Inter Milan vẫn bất bại sau 8 vòng đấu tại Serie A, Como mới là đội bóng gây chú ý của giải đấu này tại Champions League. Với lực lượng không quá mạnh, những gì thầy trò HLV Cesc Fabregas làm được xứng đáng để các đội bóng Serie A học hỏi.

Como đang phát triển rất tốt dưới bàn tay của huấn luyện viên Cesc Fabregas. (Ảnh minh họa AI)

Sau 3 lượt đấu tại Champions League, không có câu lạc bộ nào thuộc Serie A góp mặt trong nhóm 8 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, ở vị trí thứ 9 bất ngờ xuất hiện Como, đội bóng từng được xem là hiện tượng tại giải đấu hàng đầu Italia. Thậm chí, thầy trò HLV Cesc Fabregas còn xếp trên những tên tuổi sừng sỏ của bóng đá châu Âu như Manchester City, Bayern Munich, Atletico Madrid…

Các đại diện khác của Serie A tại Champions League đang có thành tích ra sao? AS Roma đứng thứ 15, đương kim vô địch Serie A Inter Milan xếp thứ 21, còn Napoli ở vị trí thứ 22. Đây đều là những thứ hạng thuộc nhóm phải thi đấu play-off để giành quyền đi tiếp. Trong đó, Inter Milan và Napoli mới có 1 trận thắng trước Shakhtar Donetsk và Bodo/Glimt, những đối thủ không được đánh giá quá cao. Ngay cả AS Roma cũng mới thắng Slovan Bratislava, đội đang xếp cuối bảng.

Vậy Como của Cesc Fabregas có gì nổi bật? Đó là 2 chiến thắng trước những đối thủ mạnh như RB Leipzig và Manchester United, qua đó nuôi hy vọng giành vé đi tiếp tại Champions League, hoặc ít nhất bảo đảm suất dự vòng play-off. Tại Serie A, thầy trò HLV Cesc Fabregas cũng giành được 17 điểm sau 8 vòng đấu, hướng đến mục tiêu lọt vào nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng.

Thực tế, Como không hề e ngại các đối thủ tại Serie A. Đội bóng này từng đánh bại Napoli và chỉ tiếc nuối chia điểm với AS Roma dù chiếm ưu thế khá rõ trong thế trận. Tuy nhiên, điều Como còn thiếu là sự ổn định. Họ vẫn để thua những đối thủ như Frosinone tại Serie A hay Feyenoord tại Champions League, cho thấy khoảng cách giữa tiềm năng và khả năng duy trì phong độ vẫn còn đáng kể.

Dù vậy, Como dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas đã mang đến luồng gió mới cho Serie A với lối chơi hiện đại và tư duy làm bóng đá phù hợp với xu thế. Hạn chế lớn nhất của đội bóng này nằm ở chất lượng và chiều sâu đội hình. Nguồn lực tài chính chưa đủ mạnh khiến Fabregas khó xây dựng một tập thể có thể cạnh tranh bền bỉ trên nhiều đấu trường. Vì thế, đội bóng phải tính toán kỹ việc sử dụng lực lượng, vừa bảo đảm sức cạnh tranh, vừa hạn chế nguy cơ quá tải cho các cầu thủ trụ cột.

Bù lại, tư duy chiến thuật hiện đại và định hướng đầu tư vào tài năng trẻ của Fabregas đang cho thấy hiệu quả. Trước khi đến Como, những Nico Paz, Martin Baturina, Assane Diao, Jacobo Ramon, Yan Couto, Maximo Perrone… chưa có nhiều cơ hội khẳng định mình tại các câu lạc bộ chủ quản. Khi được trao cơ hội phát triển trong môi trường phù hợp, họ dần thể hiện năng lực và trở thành những nhân tố đáng chú ý.

Cách làm của Cesc Fabregas tại Como có thể là gợi ý thiết thực cho nhiều câu lạc bộ Serie A. Trong bối cảnh nguồn lực tài chính có hạn, đầu tư vào cầu thủ trẻ, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và lựa chọn lối chơi phù hợp với bóng đá hiện đại có thể giúp các đội bóng nâng cao sức cạnh tranh. Đây cũng là hướng đi mở ra cơ hội phát triển cầu thủ, tạo nguồn thu từ chuyển nhượng và tái đầu tư cho đội hình. Ngược lại, việc quá phụ thuộc vào những cầu thủ tự do hoặc đã lớn tuổi, dù có thể mang lại hiệu quả tức thời, khó bảo đảm sự phát triển bền vững.

Como chưa đạt được những thành tích thực sự lớn, nhưng với một tập thể không sở hữu nhiều ngôi sao, đội bóng vẫn cho thấy sức trẻ, tư duy hiện đại và tiềm năng phát triển. Đó là những điều các câu lạc bộ Italia có thể tham khảo nếu muốn cải thiện vị thế tại đấu trường châu lục. Serie A từng được biết đến với tính chiến thuật và sức cạnh tranh cao, nhưng nếu tiếp tục bị xem là điểm đến dưỡng già của các cầu thủ lớn tuổi, giải đấu sẽ khó duy trì sức hút và vị thế trước sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá châu Âu.