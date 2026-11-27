Sau trận mưa lũ giữa tháng 7, nhiều mái nhà ở thôn Tà Dông, xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai bị đất đá sạt lở đe dọa, nhiều gia đình phải rời bỏ nơi ở quen thuộc để tìm đến địa điểm an toàn hơn. Trong khó khăn, sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng đã giúp những hộ dân bị ảnh hưởng từng bước dựng lại mái ấm. Những ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, mang theo niềm vui an cư và hy vọng về một cuộc sống bình yên hơn.

Ngôi nhà tại nơi ở mới an toàn của gia đình anh Sùng A Sình.

Gia đình anh Sùng A Sình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, trận mưa lũ giữa tháng 7 khiến ngôi nhà của gia đình bị sạt lở, không còn bảo đảm an toàn, buộc phải di dời khẩn cấp.

Khó khăn chồng chất khi tài sản tích góp nhiều năm đứng trước nguy cơ mất trắng. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương và bà con trong thôn, gia đình anh đã có điều kiện dựng lại ngôi nhà mới vững chắc hơn.

Tiếp chúng tôi bên bếp lửa trong ngôi nhà mới, anh Sình không giấu được niềm vui khi gia đình đã có nơi ở an toàn, không còn nỗi lo thường trực mỗi khi mưa lớn. Anh Sình chia sẻ: Được Nhà nước hỗ trợ, người dân giúp đỡ nên gia đình tôi đã có nơi ở an toàn. Bây giờ gia đình sẽ cố gắng phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Tết năm nay sẽ đầy đủ hơn.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Chế Tạo thăm hỏi gia đình anh Sùng A Sình.

Cách đó không xa, gia đình ông Sùng A Thênh cũng đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng của ngôi nhà mới. Những tiếng cưa, tiếng đục vang lên giữa núi rừng như báo hiệu cuộc sống đang từng bước trở lại bình thường.

Với ông Thênh, ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ổn định chỗ ở mà còn là thành quả của sự quan tâm, sẻ chia từ chính quyền và cộng đồng trong lúc khó khăn nhất.

Ông Sùng A Thênh cho biết: “Gia đình tôi đã được Nhà nước hỗ trợ di dời đến nơi ở mới an toàn hơn. Tôi rất biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm và bà con hàng xóm để gia đình sớm ổn định cuộc sống”.

Ngôi nhà của gia đình ông Sùng A Thênh đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Không riêng các hộ phải di dời khẩn cấp, nhiều gia đình ở Tà Dông cũng chủ động chuyển đến nơi an toàn, từng bước xây dựng lại nhà cửa. Gia đình ông Sùng A Cớ là một trong những hộ đang nỗ lực hoàn thiện ngôi nhà mới.

Sau một vụ mùa thắng lợi, thóc lúa đủ đầy, ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện khiến niềm vui càng được nhân lên. Với ông, đây là động lực để gia đình yên tâm lao động, quyết tâm đón Tết trong căn nhà kiên cố, an toàn.

Ông Sùng A Cớ phấn khởi vì được mùa lúa.

Ông Sùng A Cớ chia sẻ: Gia đình tôi rất cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành xong ngôi nhà mới để đón tết Nguyên Đán 2027.

Trận mưa lũ giữa tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại 43 ngôi nhà trên địa bàn xã Chế Tạo, trong đó có 11 nhà phải di dời khẩn cấp. Riêng thôn Tà Dông có tới 9 hộ nằm trong diện phải di dời.

Trước những thiệt hại này, việc giúp người dân sớm có nơi ở an toàn được xã xác định là nhiệm vụ cấp thiết. Bởi nếu không giải quyết được vấn đề nhà ở, người dân khó có thể yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống và khôi phục kinh tế sau thiên tai.

Ngôi nhà khang trang của gia đình ông Sùng A Cớ đang được hoàn thiện.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ của tỉnh, xã Chế Tạo đã chủ động huy động các lực lượng tại chỗ, phối hợp với Nhân dân trong thôn giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng. Từ việc khảo sát, lựa chọn mặt bằng, bố trí địa điểm xây dựng đến vận chuyển vật liệu, dựng nhà, tất cả đều được triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm.

Đặc biệt, đối với những gia đình nghèo, neo người, thiếu nhân lực, địa phương còn huy động lực lượng trực tiếp hỗ trợ ngày công, giúp các hộ sớm ổn định nơi ở mới.

Các hộ di dời khẩn cấp đều được bố trí làm nhà tại những nơi an toàn, không xâm hại đến diện tích rừng.

Quá trình bố trí nơi ở mới cho người dân được địa phương tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn lâu dài, phù hợp với quy hoạch và không ảnh hưởng đến diện tích đất rừng.

Ông Giàng A Chua - Chủ tịch UBND xã Chế Tạo cho biết: “Chúng tôi xác định phải lựa chọn vị trí phù hợp, bảo đảm quy hoạch, không ảnh hưởng đến diện tích đất rừng, tạo điều kiện để người dân an cư, lạc nghiệp và sớm ổn định cuộc sống. Đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, xã đã huy động lực lượng hỗ trợ trực tiếp, giúp đỡ các gia đình trong quá trình di dời và dựng nhà mới”.

An cư để người dân vươn lên trong cuộc sống.

An cư là bước khởi đầu để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Từ những mái nhà được dựng lên bằng sự hỗ trợ của Nhà nước và tình đoàn kết trong cộng đồng, người dân Tà Dông đang có thêm động lực vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới bình yên, bền vững hơn trên chính quê hương mình.