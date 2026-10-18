Chọn sống kiên cường

Đến bể bơi ở phường Đông Hà và Nam Đông Hà vào những ngày hè, không khó để bắt gặp hình ảnh cô Hồng Hạnh miệt mài chỉnh từng sải tay, nhịp thở cho các em nhỏ. Nhìn dáng người cao ráo, mạnh khỏe và nụ cười rạng rỡ, ít ai biết rằng cô Hạnh từng mang bạo bệnh.

Sinh ra tại Đồng Hới, mồ côi mẹ khi chưa đầy 5 tháng tuổi, cô Hạnh lớn lên bằng nghị lực mạnh mẽ của một đứa trẻ đã quen với nỗi đau. Chính nỗ lực học tập cùng năng khiếu điền kinh đã đưa cô đến giảng đường, rồi bén duyên với sự nghiệp trồng người ở Quảng Trị. Gần 3 thập kỷ đứng lớp tại Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, sân tập, nhà thi đấu và những ánh mắt học trò trở thành một phần ý nghĩa của cuộc sống cô Hạnh.

Biến cố ập đến, làm thay đổi mọi dự định của cô giáo Hồng Hạnh. Năm 2017, cô bất ngờ phát hiện một khối u ở ngực, vào Bệnh viện Trung ương Huế kết luận K vú.

“Tôi vốn là dân thể thao, tập luyện quanh năm, hiếm khi đau ốm. Vì thế, thông báo của bác sĩ giống như một tiếng sét...”, cô Hạnh nhớ lại.

Cô Hạnh hướng dẫn kỹ năng bơi lội cho các em nhỏ - Ảnh: Q.H

Với cô Hạnh, nỗi lo bệnh tật không đáng sợ bằng gánh nặng kinh tế. Từ lúc biết đến chi phí điều trị, cô chưa phút nào yên. Trước tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, cô nuốt nước mắt làm đơn xin nghỉ hưu non. Cô hiểu rằng mình khó có thể đáp ứng tốt yêu cầu công việc như trước. Hơn nữa, cô hy vọng khoản tiền chi trả chế độ có thể giúp gia đình vơi bớt phần nào nỗi lo về kinh tế.

Những ngày ở viện với chiếc áo bệnh nhân ung thư là quãng thời gian đầy thử thách đối với cô giáo Hồng Hạnh. Có thời điểm, cô xóa hết nhạc chuông trong máy điện thoại. Bởi suốt nhiều ngày liền, mỗi tiếng chuông reo lại mang theo một tin chẳng lành, khi thì tình trạng thiếu hồng cầu, chưa đủ điều kiện để phẫu thuật… lúc lại là nỗi lo tiền bạc dần cạn kiệt. Tất cả trở thành nỗi ám ảnh, khiến cô thêm suy sụp.

Nhìn cơ thể tiều tụy đến mức không thể nhận ra, có lúc, cô Hạnh nghĩ đây là những thời khắc cuối cùng. Cô vội vàng chuẩn bị gần như tất cả cho tình huống xấu nhất. Trong những tháng ngày đen tối, ánh mắt đỏ hoe của chồng và 3 cô con gái đã níu cô lại. Giữa cơn mê man sau đợt truyền hóa chất, cô nhớ khoảnh khắc cả nhà quây quần bên mâm cơm, rồi cùng nhau hướng dẫn các em nhỏ tập bơi. Tiếng quẫy nước, tiếng cười nói trong veo như thức tỉnh điều gì đó trong cô.

Trước khi ngã bệnh, ngoài giờ hành chính, cô Hạnh đã có nhiều năm dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em và người dân trong vùng. Ngày lên đường đi chữa bệnh, cô vẫn động viên, hứa với học trò sẽ sớm trở lại để giúp các em hoàn thiện kỹ năng bơi lội. Lời hứa đó góp phần giúp cô kiên cường hơn. Cô tuân thủ mọi yêu cầu điều trị, giữ vững niềm tin và nghĩ nhiều hơn đến tương lai. Chỉ một năm sau khi phát hiện bệnh, cô trở về trong sự ngạc nhiên của nhiều người.

Sau khi rời viện, thấy tình hình sức khỏe ổn định, cô giáo Hồng Hạnh nhanh chóng trở lại với bơi lội để rèn luyện sức khỏe. Mỗi lần hòa mình vào làn nước trong xanh, cô lại nhớ đến tiếng nói cười của học trò. Đó cũng là lúc cô Hạnh quyết định quay về với việc dạy bơi bằng tất cả đam mê và khát vọng. Thế nhưng, sự trở lại không hề dễ dàng. Phác đồ điều trị nghiêm ngặt, những cơn đau khớp, sự suy giảm miễn dịch… liên tục thử thách sức chịu đựng của cô.

“Có một điều lạ là cứ bước chân xuống nước, nhìn thấy ánh mắt tin cậy của các em nhỏ, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Mỗi lần giúp được một đứa trẻ biết bơi, tôi thấy từng tế bào trong cơ thể như được tái sinh”, cô Hạnh bộc bạch.

Đến nay, cô Hồng Hạnh đã có 27 năm dạy bơi. Từ bàn tay cô, hàng nghìn em nhỏ đã được trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước. Với những học viên mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô sẵn sàng dạy miễn phí. Sự tâm huyết ấy khiến các em nhỏ càng thêm yêu quý cô. Nhiều em đã nỗ lực luyện tập, mang về tặng cô những chiếc huy chương.

Em Đỗ Lê Minh Ngọc, trú tại phường Nam Đông Hà, cho biết: “Cô Hạnh luôn nhiệt tình chỉ dạy từng động tác bơi, sửa từng lỗi sai và truyền cho em niềm đam mê. Nhờ cô, em ngày càng bơi chuẩn, nhanh hơn và giành được nhiều huy chương”.

Ngoài trẻ em, một số người lớn cũng tìm đến cô Hạnh để học bơi, rèn luyện sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh. Đó cũng là lúc cô nhận ra một ý nghĩa khác của cuộc sống-món quà mà cô may mắn được trao lần thứ hai. Không chỉ giảng dạy, cô còn chú ý lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thêm niềm tin cho những người đang đối diện với bệnh tật. Nhờ vậy, họ xích lại gần nhau hơn, trở thành những tri kỷ thực sự.

Chị Nguyễn Thị Thương, một bệnh nhân ung thư, trú tại xã Triệu Phong, chia sẻ: “Cô Hạnh là một người giàu nghị lực, yêu đời, yêu người. Em thấy được năng lượng sống tích cực toát ra từ cô. Nhìn cô, em như có thêm động lực để vượt lên bệnh tật, sống và cống hiến cho đời”.

Giờ đây, mỗi lần nhắc đến chặng đường đã qua, cô Hạnh không còn sợ hãi. Căn bệnh ung thư vú là thử thách khắc nghiệt, nhưng cũng giúp cô thấu hiểu hơn giá trị của cuộc sống. Cô ngày càng có thêm nhiều người bạn mới trong mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường. Họ đến với nhau từ tấm lòng, hỗ trợ nhau bằng cả trái tim và cùng tìm thấy niềm vui trong những hoạt động cộng đồng.

Mỗi khi gặp một người bạn mới trong mạng lưới, cô Hạnh lại mở lòng, chia sẻ những tâm sự từ đáy lòng: “Trong cuộc đời, không ai chọn được biến cố hay bệnh tật. Nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền chọn cách đối diện với những điều ấy. Khi không gục ngã trước thử thách, ta mới nhận ra sức sống của con người mãnh liệt đến nhường nào”.