Chọn người vì việc thôn

Ngày 10/10/2026, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 3559 về việc thống nhất một số nội dung bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; lựa chọn phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố. Trong đó, yêu cầu UBND các xã, phường hoàn thành việc bầu chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; công nhận chức danh phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố trong tháng 12/2026.

Người dân thôn Thanh Long, xã Thụy Hùng bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031

Bám sát công văn và chỉ đạo của tỉnh, UBND các xã, phường đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan được chú trọng nhằm giúp cán bộ và Nhân dân hiểu rõ quyền, trách nhiệm, tiêu chuẩn người được giới thiệu bầu cũng như trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện.

Tại xã Ba Sơn, công tác tuyên truyền về bầu trưởng thôn được cấp ủy, chính quyền chú trọng triển khai với nhiều hình thức phù hợp, nhằm giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia bầu cử. Nội dung tập trung vào các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của người được giới thiệu bầu; quy trình, trình tự tổ chức hội nghị và các bước tiến hành bầu cử.

Trao đổi về nội dung này, ông Vũ Hòa Bình, Chủ tịch UBND xã Ba Sơn chia sẻ: Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp người dân nắm rõ các quy định và hiểu đầy đủ quyền, trách nhiệm của mình, xã đã tập trung thông tin rộng rãi thông qua các cuộc họp thôn, hệ thống truyền thanh và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở; phổ biến cụ thể về tiêu chuẩn người được giới thiệu bầu, quy trình, các bước tổ chức thực hiện. Đến nay, công tác tuyên truyền đã được triển khai tại 10 thôn mới sắp xếp trên địa bàn xã. Qua đó, giúp người dân chủ động tìm hiểu, tham gia đóng góp ý kiến, tạo sự thống nhất trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Dự kiến từ ngày 23 đến 25/11 tới đây, các thôn sẽ tổ chức bầu cử trưởng thôn.

Cùng với công tác tuyên truyền, các xã, phường tập trung rà soát, chuẩn bị và lựa chọn nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đây là khâu quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đến chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố trong nhiệm kỳ mới. Do đó, nhân sự được giới thiệu, lựa chọn cần bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, uy tín trong cộng đồng dân cư; đồng thời có khả năng tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại cơ sở.

Tại xã Lộc Bình, UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu trưởng thôn, lựa chọn phó trưởng thôn trên địa bàn, quy định cụ thể các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn đối với từng chức danh. Đồng thời, xã khuyến khích thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn tại những nơi có đủ điều kiện, bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và nguyện vọng của Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026–2031 do UBND xã Thụy Hùng tổ chức

Bà Trần Mai Phương, thôn Đồng Bục, xã Lộc Bình cho biết: Qua công tác tuyên truyền, chúng tôi đã nắm được cuối tháng 11 này thôn sẽ tổ chức bầu cử trưởng thôn. Người dân trong thôn rất phấn khởi, háo hức chờ đón ngày bầu cử và mong muốn lựa chọn được người có uy tín, năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc chung, thực sự gần gũi, lắng nghe và đại diện cho tiếng nói của Nhân dân.

Bên cạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị nhân sự, việc tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị cơ sở vật chất và phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia tổ chức bầu cử cũng được các địa phương quan tâm. Đây là những khâu cần thiết nhằm bảo đảm các bước tiến hành được thực hiện thống nhất, đúng trình tự, thủ tục và không để xảy ra lúng túng trong quá trình tổ chức.

Theo đó, UBND các xã, phường chú trọng hướng dẫn đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố về quy trình tổ chức hội nghị bầu, cách thức điều hành hội nghị, việc lập danh sách cử tri, kiểm phiếu, lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ kết quả. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, chuẩn bị địa điểm tổ chức, hòm phiếu, phiếu bầu và các điều kiện cần thiết khác.

Với sự chuẩn bị từ sớm, công tác bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Trong đó, một số xã đã tổ chức thành công điển hình như: Tân Đoàn, Thụy Hùng, Kháng Chiến… Hiện nay, các xã, phường đang tiếp tục rà soát từng khâu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, đúng quy định, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.