Chợ quê Vị Thanh mùa nước nổi

Khu chợ quê hoạt động bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng mỗi ngày. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dưới những ánh đèn pin le lói trong màn đêm, những người bán hàng tất bật sản vật đồng mùa nước nổi… (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Người dân bán các sản vật tại khu chợ thường vui vẻ, gần gũi và thân thiện. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Sản vật mùa nước nổi tại khu chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Khi bình minh vừa ló rạng, khu chợ đã rộn ràng người mua, kẻ bán. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Mùa nước nổi mang theo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, làm phong phú thêm nguồn thực phẩm quê nhà ở khu chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Đặc sản ruộng vườn tươi ngon tại khu chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Người dân quê bán các mặt hàng nông sản tại khu chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Mùa nước nổi mang theo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, làm phong phú thêm nguồn thực phẩm quê nhà ở khu chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Mùa nước nổi làm nên nét văn hóa chợ quê đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)