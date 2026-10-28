Chỉ số MXV-Index rời vùng 2.900 điểm

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến kém tích cực, trong đó nhóm nông sản có 6/7 mặt hàng giảm giá,

Đáng chú ý, giá ngô kỳ hạn tháng 12 trên sàn CBOT giảm 1,4%, xuống 176,7 USD/tấn, thấp nhất kể từ giữa tháng 8. Tiến độ thu hoạch tại Mỹ tăng tốc, trong khi hoạt động giao dịch quốc tế kém sôi động, khiến nguồn cung mới gia tăng.

Tại Việt Nam, giá ngô giao ngay tại các cảng miền Nam giảm còn 7.050-7.150 đồng/kg do tàu hàng cập cảng và tâm lý thị trường suy yếu. Ngược lại, giá tại cảng Cái Lân (miền Bắc) giữ mức 7.400 đồng/kg do nguồn hàng hạn chế; ngô Sơn La dao động 7.500-7.550 đồng/kg, trong khi ngô Đắk Lắk giảm còn 7.000 đồng/kg.

Trên thị trường kim loại, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 giảm 1%, xuống 89,6 USD/tấn, thấp nhất trong vòng một năm qua. Nhu cầu thép Trung Quốc suy yếu theo mùa, lợi nhuận nhà máy thấp và nguồn cung dồi dào là những yếu tố chính gây áp lực.

Tính đến ngày 23-10, chỉ 11,26% nhà máy thép Trung Quốc có lãi; tồn kho quặng sắt tại 47 cảng đạt kỷ lục 172,8 triệu tấn. Trong khi đó, nhập khẩu quặng sắt tháng 9 đạt 109,82 triệu tấn, đưa tổng lượng nhập khẩu 9 tháng lên 954,97 triệu tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Triển vọng tiêu thụ tiếp tục chịu sức ép khi đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc trong 9 tháng giảm 7,2%, đầu tư phát triển bất động sản giảm 20,6%. Các chính sách hỗ trợ vừa công bố chưa cho thấy tác động rõ rệt đến nhu cầu thép.

Trong bối cảnh nguồn cung mới tiếp tục tăng, nhiều tổ chức dự báo giá quặng sắt có thể giảm dần về quanh 83 USD/tấn.