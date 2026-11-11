Cháy cửa hàng xe ở Huế

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH dập lửa từ vụ cháy lớn trên đường Hà Nội rạng sáng 11/11. (Ảnh: V.D)

Rạng sáng 11/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh, trưng bày và sửa chữa xe 2 bánh ở số 19 đường Hà Nội, thuộc địa bàn phường Thuận Hóa, TP Huế.

Ngọn lửa bao trùm khu vực bị cháy dù trời đang mưa. (Ảnh: CTV)

Vào khoảng 1h14 rạng sáng cùng ngày, sau khi nhận tin báo từ Trung tâm thông tin 114, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 TP Huế đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe thang cùng 18 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Trước diễn biến đám cháy phức tạp, lực lượng chức năng lập tức phong tỏa khu vực, ngắt điện, phân luồng giao thông và phun nước dập lửa.

Các lực lượng đến chữa cháy.

Các chiến sĩ dập tắt đám cháy vào 2h sáng. (Ảnh: V.D)

Đến khoảng 2h sáng cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế và dập tắt.

Tại hiện trường vụ cháy, địa điểm cháy là căn nhà 4 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 480m2. Tầng 1 và 2 được sử dụng làm văn phòng, khu trưng bày, kinh doanh và sửa chữa xe hai bánh; tầng 3 và 4 không sử dụng.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản, đám cháy đã lan sang 2 nhà liền kề làm hư hỏng một phần khu vực phía trước cùng một số vật dụng.

Hiện trường vụ cháy trong sáng 11/11.

Qua kiểm đếm ban đầu ghi nhận khoảng 50 xe tại cửa hàng bị cháy.

Thiệt hại lớn tại cửa hàng và nhà xung quanh.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê thiệt hại.