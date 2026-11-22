Chạm vào một Đồng Xuân khác
Chợ Đồng Xuân từ lâu đã là một phần ký ức của Hà Nội. Nơi đây không chỉ là một trung tâm giao thương lâu đời mà còn lưu giữ những nhịp sống, những câu chuyện mưu sinh của nhiều thế hệ tiểu thương. Nếu thử bước chậm lại, quan sát kỹ hơn những điều vẫn diễn ra mỗi ngày, liệu chúng ta có thể tìm thấy những giá trị nào khác phía sau không gian buôn bán quen thuộc ấy? Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, một hành trình khám phá như vậy đang được mở ra tại chính khu chợ này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cham-vao-mot-dong-xuan-khac-246261122070518814.htm