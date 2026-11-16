Chăm lo sức khoẻ người nghèo

Hằng tháng, bà Tô Thị Phùng (sinh năm 1969), ở thôn 2, xã Na Sầm đến Trung tâm Y tế khu vực Văn Lãng để khám, điều trị. Bà mắc nhiều bệnh, trong đó có vôi hóa cột sống, tăng huyết áp và đái tháo đường. Trước đây, bà làm đậu phụ để kiếm thêm thu nhập, nhưng từ khi bị vôi hóa cột sống, bà phải nghỉ làm. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, việc phải đi khám, điều trị thường xuyên khiến bà lo thêm tiền viện phí.

Bà Phùng chia sẻ: Các con đi làm công ty, cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn. Bản thân tôi phải đi khám hằng tháng nên có thẻ BHYT, tôi yên tâm hơn. Chi phí khám, chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả giúp gia đình bớt gánh nặng, có thêm tiền trang trải sinh hoạt.

Cán bộ Bưu điện Na Sầm tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người dân trên địa bàn xã cách thức tham gia bảo hiểm y tế

Qua thực tế, việc được hỗ trợ BHYT giúp các gia đình giảm áp lực chi phí khi có người đau ốm, có thêm điều kiện duy trì điều trị, phục hồi sức khỏe để lao động, sản xuất. Trên địa bàn xã Na Sầm hiện có 440 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT với tổng kinh phí trên 450 triệu đồng.

Bà Hoàng Thanh Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Na Sầm cho biết: Chúng tôi xác định việc thực hiện chính sách BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là một nội dung quan trọng trong công tác giảm nghèo của xã. Vì vậy, xã phối hợp với cơ quan BHXH rà soát, đối chiếu danh sách, cập nhật, bảo đảm người dân được hưởng chính sách kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các thôn hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin, sử dụng thẻ khi khám, chữa bệnh và phản ánh những vướng mắc để được giải quyết.

Ông Nông Quốc Hạnh, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Văn Lãng cho biết: Đơn vị phụ trách có 5 xã. Do đặc thù từng địa bàn, đơn vị thường xuyên phối hợp với các xã rà soát danh sách, phân loại theo từng diện tham gia để cấp thẻ kịp thời, đúng đối tượng. Với những trường hợp cần gia hạn thẻ, đơn vị phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân thực hiện để duy trì quyền lợi. Nhờ có thẻ, người dân có điều kiện điều trị kịp thời, gia đình cũng giảm bớt gánh nặng viện phí.

Ở cơ sở, việc rà soát được thực hiện từ thôn. Khi có hộ mới thuộc diện nghèo, cận nghèo hoặc có thay đổi về thành viên, thôn báo UBND xã để cập nhật danh sách. Cán bộ xã phối hợp với cơ quan BHXH đối chiếu thông tin cá nhân, diện tham gia và thời hạn sử dụng thẻ để kịp thời cấp thẻ hoặc điều chỉnh thông tin. Với những hộ mới thoát nghèo, cán bộ xã hướng dẫn từng trường hợp về mức hỗ trợ và thủ tục tiếp tục tham gia BHYT, giúp người dân duy trì quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh.

Theo BHXH tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh có 138.000 lượt người thuộc hộ nghèo đa chiều và hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT, với tổng kinh phí hơn 99 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 14 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, có 2.220 người thuộc hộ nghèo và 3.093 người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Vân Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia, BHXH tỉnh cho biết: Phòng đã tham mưu BHXH tỉnh chỉ đạo các BHXH cơ sở phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, cập nhật danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trên cơ sở danh sách do xã cung cấp, phòng phối hợp với BHXH cơ sở kịp thời cấp thẻ hoặc điều chỉnh thông tin, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân.

Việc cấp thẻ kịp thời giúp người dân được hưởng quyền lợi BHYT ngay khi cần khám, chữa bệnh. Giai đoạn 2021 – 2025, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh có hơn 117.000 lượt khám, chữa bệnh BHYT được quỹ thanh toán trên 83,6 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh có hơn 4.600 lượt khám, chữa bệnh BHYT, được quỹ thanh toán trên 3,5 tỷ đồng.

Với người phải tái khám thường xuyên hoặc điều trị dài ngày, phần chi phí được quỹ BHYT chi trả giúp họ có thêm điều kiện duy trì điều trị. Bớt một khoản viện phí, gia đình cũng giữ lại được một phần tiền dành cho sinh hoạt, lo cho việc học của con hoặc đầu tư cây con giống, phát triển sản xuất. Qua đó, chính sách BHYT góp phần giúp các hộ còn khó khăn ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghèo do bệnh tật.