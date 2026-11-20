Xander Dierckx mang áo số 8 của U17 Bỉ tại World Cup 2026.

Tháng 9/2016, sau khi giành cúp ở Wommelgem, Xander Dierckx nói với Het Nieuwsblad rằng lớn lên cậu muốn vừa làm tay vợt, vừa làm cầu thủ. Roger Federer là người cậu thích nhất. Mẹ Dierckx kể con trai đã thắng 11 trong 12 giải tennis U9 từng dự. Những ngày có lịch tập bóng đá ở Dessel Sport, ông của Dierckx lại đưa cậu đi. Ông cũng là người chở cậu đến các buổi tập tennis.

Mười năm sau, Dierckx đến Qatar với 10 lần ra sân cho Royal Antwerp ở giải VĐQG Bỉ mùa này, trong đó có bảy trận đá chính. Trận mở màn gặp U17 Việt Nam lúc 20h ngày 20/11 đưa anh trở lại đá với các cầu thủ cùng lứa, gần một năm sau ngày anh lập kỷ lục ra mắt đội một Antwerp.

Buổi tập trước giờ vào lớp

Dierckx vào học viện Antwerp năm 2017. Đến lứa U12, cậu vẫn đứng khá cao trên bảng xếp hạng tennis trẻ. Steven Smet, cựu điều phối viên đào tạo trẻ của Antwerp, nhớ thời điểm khối lượng tập bóng đá sắp tăng gấp đôi cũng là lúc Dierckx quyết định dồn sức cho một môn. Năm 15 tuổi, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Antwerp.

Ở lứa U15, Dierckx từng tìm Smet vì sáng thứ Sáu còn trống, đến 10h35 mới vào lớp. Học viện thu xếp thêm buổi tập cho cậu. Cũng trong những năm ấy, các HLV cân nhắc đào tạo Dierckx thành trung vệ lệch trái nhờ thể hình và chân thuận. Smet kể ông mừng vì cuối cùng Dierckx được chơi ở giữa sân, nơi anh có thể tận dụng sức chạy để tham gia cả phòng ngự lẫn tấn công.

Tiền vệ sinh năm 2009 lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội một Royal Antwerp trong trận gặp Club Brugge.

Ngày 30/11/2025, HLV tạm quyền Faris Haroun tung Dierckx vào sân ở phút 75 trận gặp Club Brugge, khi tỷ số còn là 0-0. Vài phút sau, tiền vệ 16 tuổi xuất hiện trong vùng cấm ở pha bóng chạm tay Raphael Onyedika. VAR can thiệp và Antwerp được hưởng phạt đền. Cú sút của Farouck Adekami bị cản phá, nhưng Antwerp vẫn thắng 1-0 nhờ bàn muộn của Mauricio Benítez.

Theo Het Nieuwsblad, Dierckx khi ấy mới 16 tuổi, 9 tháng và 3 ngày, trẻ hơn kỷ lục ra mắt đội một của Semm Renders 16 ngày.

Số 8 biết lúc nào nên lao vào vùng cấm

David Penneman, người từng dẫn dắt Dierckx ở U16 Bỉ, chú ý đến cách anh chọn thời điểm xuất hiện trong vùng cấm. Ông liên tưởng học trò với Charles De Ketelaere ở chân trái, khả năng chơi nhiều vị trí và những pha băng lên từ tuyến hai.

Bàn đầu tiên của Dierckx cho Antwerp đến theo cách ấy. Trong trận thắng OH Leuven 2-0 hồi tháng 4, anh vượt qua trung vệ Ewoud Pletinckx để đánh đầu mở tỷ số sau một quả phạt góc.

Ở U17 Bỉ, Dierckx có một đối tác đã hiểu cách anh di chuyển từ thời học viện. Louie Van Gelder cùng anh vô địch Bỉ ở lứa U16 với Antwerp và đá cặp với anh trong trận chung kết U17 châu Âu gặp Italy.

Dierckx từng giành chức vô địch ở nội dung U9 tại giải tennis trẻ vùng Flanders khi mới 7 tuổi.

Theo Penneman, Van Gelder giỏi lấp khoảng trống đồng đội để lại và luân chuyển bóng ít chạm, còn Dierckx có thể kéo đội hình lên bằng những pha chạy từ giữa sân. Nếu HLV Sven Vermant tiếp tục dùng cặp tiền vệ này trước Việt Nam, sự ăn ý ấy giúp Dierckx có thêm cơ hội rời vị trí để xâm nhập vùng cấm.

Trận chung kết ở Tallinn cũng để lại một ký ức khó quên. Dierckx sút vọt xà trong gang tấc ở phút 28. Đến phút bù giờ, khi Bỉ đang dẫn 1-0, trọng tài thổi phạt anh trong vùng cấm. Marcello Fugazzola gỡ hòa ở phút 90+1 và Italy thắng 4-3 trong loạt luân lưu.

Năm tháng sau, Dierckx cùng Van Gelder lại có tên trong danh sách của Vermant. Với U17 Việt Nam, một chi tiết đáng theo dõi trong trận ra quân là số 8 chạy đi đâu sau khi chuyền bóng. Đó thường là lúc anh có thể xuất hiện ở vị trí nguy hiểm nhất.