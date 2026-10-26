Carrick chưa muốn rời MU

Carrick khẳng định chưa rời MU.

Trận thua Bournemouth ở vòng 8 Premier League hôm 25/10 nối dài chuỗi kết quả đáng thất vọng của MU, chỉ vài ngày sau khi đội bóng bị Como vùi dập 1-4 tại Champions League. Hai thất bại liên tiếp khiến áp lực đè nặng lên Carrick, thậm chí các cổ động viên MU trên sân khách đã công khai chế giễu ông.

Sau trận đấu, Carrick tiến về đường hầm trong bầu không khí nặng nề. Dù nhận được sự động viên từ một bộ phận người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford, tương lai của ông không hề được đảm bảo.

Trước những đồn đoán rằng mình có động thái chia tay CĐV, Carrick lập tức bác bỏ. Ông xác nhận có cuộc trao đổi ngắn với Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox sau tiếng còi mãn cuộc, nhưng không tiết lộ nội dung cụ thể.

"Đó không phải lời chia tay của tôi. Chúng tôi chỉ trao đổi ngắn như thường lệ sau mỗi trận đấu, không có gì bất thường. Tôi hiểu hoàn cảnh hiện tại và sẽ chờ xem điều gì xảy ra", Carrick chia sẻ với The Independent.

Nhà cầm quân người Anh khẳng định vẫn tiếp tục công việc bình thường, đồng thời nhấn mạnh ông luôn đặt lợi ích của MU lên hàng đầu, bất kể ban lãnh đạo quyết định ra sao. Carrick cũng thừa nhận các cầu thủ bị ảnh hưởng nặng nề sau chuỗi trận thất vọng. Ông cho biết nhiều thành viên trong đội cảm thấy tổn thương và thất vọng, nhưng khẳng định họ không hề thờ ơ với tình cảnh hiện tại của CLB.

Nếu tiếp tục được trao cơ hội, Carrick sẽ phải nhanh chóng cải thiện hàng thủ và khôi phục tinh thần toàn đội. Thử thách tiếp theo của MU là cuộc tiếp đón Chelsea tại Premier League vào cuối tuần này. Đây là trận đấu có thể ảnh hưởng đáng kể đến tương lai của chiến lược gia người Anh.

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.