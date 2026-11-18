Đoàn công tác liên ngành của thành phố Hà Nội kiểm tra hiện trạng sự cố kè Phong Vân chiều 17-11. Ảnh: Kim Nhuệ

Bất an vì sự cố kè Phong Vân

Nằm ở nơi ba sông hợp lưu gồn sông Đà, sông Thao và sông Hồng, kè Phong Vân có vai trò bảo vệ trực tiếp khu dân cư xã Cổ Đô và tuyến đê hữu Hồng. Tuy nhiên, quan sát hiện trường chiều 17-11, phóng viên ghi nhận thân kè xuất hiện nhiều vị trí bị sụt lún, đá lát mái bong xô; phía trên đỉnh kè, sân, tường rào và nền nhà của một số hộ dân xuất hiện các vết nứt.

Ông Ngô Trung Anh, ở thôn Vân Hội, cho hay, hơn 100 hộ dân đã sinh sống qua nhiều thế hệ tại vùng bãi sông này. Sự cố lún kè Phong Vân xuất hiện từ năm 2024. Khi các cơ quan đến khảo sát, thông tin về việc đầu tư công trình khắc phục, người dân vui mừng, hy vọng sớm được yên tâm sinh sống. Thế nhưng, đến nay công trình vẫn chưa được triển khai.

Theo ông Anh, từ 9 hộ ban đầu, số hộ bị ảnh hưởng nay đã tăng lên 51. Các vết nứt ngày càng mở rộng, khiến nhiều gia đình phải tự chuyển đến nơi khác.

Nhiều vị trí tuyến kè Phong Vân bị hư hỏng. Ảnh: Kim Nhuệ

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Nguyễn Thị Phương xuất hiện nhiều vết nứt ở tường, nền nhà, sân và vườn. Lo nhà đổ, từ năm 2024, gia đình bà phải chuyển đến ở nhờ nhà người thân.

“Ban đầu vết nứt còn nhỏ, sau đó cứ mở rộng dần”, bà Phương nói. Theo bà Phương và người dân nơi đây, khu vực kè bị ảnh hưởng do dòng chảy phức tạp tại ngã ba sông, chân kè bị xói lở, nhà ở phía trên đỉnh kè bị lún, nứt.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Đào Quang Khải thông tin, đoạn hợp lưu này có chế độ thủy văn rất phức tạp. Khi mực nước sông Đà xuống thấp, dòng nước sông Thao đẩy mạnh sang, áp sát bờ hữu, tạo những hố xoáy sâu, gây xói lở chân kè. Theo ông Khải, dự án khắc phục sự cố sụt lún kè Phong Vân đã được đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND xã Cổ Đô Nguyễn Thị Nam chia sẻ, địa phương đặc biệt lo ngại sự cố, nhất là trong mùa mưa, lũ. Xã đã giao các đơn vị chuyên môn theo dõi chặt chẽ, kịp thời báo cáo diễn biến; chuẩn bị các phương án sẵn sàng sơ tán người dân.

Theo bà Nam, nguồn lực địa phương hạn chế, trong khi công trình không thuộc thẩm quyền quản lý của xã. Vì vậy, xã đề nghị các sở, ngành sớm báo cáo thành phố đầu tư công trình khẩn cấp để khắc phục sự cố kè Phong Vân.

Gia đình ông Ngô Văn Lịch (thôn Vân Hội) phải đi ở nhờ khi ngôi nhà xuất hiện nhiều vết nứt. Ảnh: Kim Nhuệ

Sau khi nhận được báo cáo của xã Cổ Đô, UBND thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, đánh giá mức độ nguy hiểm và đề xuất giải pháp xử lý. Thực hiện chỉ đạo này, chiều 17-11, đoàn công tác liên ngành thành phố đã khảo sát hiện trường, làm việc với xã về các đề xuất đầu tư.

Ưu tiên công trình cấp thiết, đầu tư đồng bộ

Cùng với việc xử lý sự cố kè Phong Vân, xã Cổ Đô kiến nghị thành phố đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi để ổn định sản xuất. Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Nam, địa phương có vùng thấp trũng tập trung rộng hơn 500ha. Người dân thường chỉ cấy được một vụ chiêm xuân. Vụ mùa diện tích trên bị ngập nước nên nhân dân phải chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Hệ thống thủy lợi chưa đồng bộ, xuống cấp khiến việc điều tiết nước, tổ chức sản xuất tại đây còn nhiều khó khăn.

Trạm bơm Vân Sa được xây dựng từ hơn 20 năm trước, có nhiệm vụ cấp nước tưới cho khoảng 330ha đất nông nghiệp. Nhà trạm xuống cấp, máy bơm và thiết bị điện cũ, thường xảy ra sự cố vào cao điểm phục vụ sản xuất. Phần lớn hệ thống kênh dẫn vẫn là kênh đất, rò rỉ, thất thoát nước.

Đoàn công tác liên ngành thành phố trao đổi với người dân, lãnh đạo địa phương về sự cố kè Phong Vân. Ảnh: Kim Nhuệ

Tại Trạm bơm Cổ Đô, máy bơm, bể hút, bể xả cũng hư hỏng; mạng lưới kênh mương chưa tách biệt hợp lý giữa tưới và tiêu. Kênh Vạn Thắng - Đồng Thái, trục tiêu kết nối từ khu vực đường tỉnh 411B ra kênh tiêu liên xã, bị bồi lắng, sạt lở bờ, hạn chế khả năng thoát nước. Đường dọc kênh chưa được cứng hóa, gây khó khăn cho vận chuyển nông sản.

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích Đào Mạnh Thủy cho biết, các trạm bơm được đầu tư từ lâu nên máy móc, thiết bị đã xuống cấp; nhiều tuyến kênh vẫn là kênh đất, bị bồi lắng, gây khó khăn cho quản lý, vận hành. Việc nâng cấp cần thực hiện đồng bộ từ trạm bơm đến hệ thống kênh, bảo đảm kết nối với các công trình liên quan, phát huy hiệu quả cấp nước và tiêu úng.

Xã Cổ Đô đề xuất cải tạo hai trạm bơm Vân Sa, Cổ Đô cùng hệ thống kênh phục vụ vùng sản xuất tập trung; xây dựng kênh Vạn Thắng - Đồng Thái kết hợp giao thông, đầu tư hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, cải tạo ao, hồ trong khu dân cư, kết hợp điều tiết nước và cải thiện môi trường. Địa phương cũng kiến nghị xây dựng đường hành lang chân đê tại những đoạn còn thiếu, phục vụ đi lại, tuần tra, hộ đê và sơ tán người, tài sản khi xảy ra thiên tai.

Đoàn công tác liên ngành thành phố làm việc với xã Cổ Đô. Ảnh: Kim Nhuệ

Tại buổi làm việc với chính quyền xã Cổ Đô, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho hay, theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp, báo cáo thành phố trước ngày 20-11.

Trước mắt, xã Cổ Đô chủ động theo dõi, cảnh báo, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân tại khu vực kè Phong Vân.

Đối với hệ thống thủy lợi, việc cải tạo trạm bơm gắn với hoàn thiện các tuyến kênh, bảo đảm kết nối đồng bộ, do đó, địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn làm rõ quy mô, dự kiến kinh phí, thời gian thực hiện; tính toán nhu cầu thực tế đối với các hạng mục kết hợp giao thông, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Người dân đang chờ công trình khắc phục sự cố kè Phong Vân sớm được triển khai để yên tâm sinh sống. Vấn đề đặt ra là các cấp, ngành khẩn trương xây dựng dự án đầu tư, giải quyết dứt điểm sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.