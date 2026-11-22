Năm nay Khoa Xã hội học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, USSH -VNU) kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (1991-2026). Nhiều đồng nghiệp, các thế hệ sinh viên, học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) sẽ có nhiều câu chuyện về những năm tháng ngày xưa ấy. Trong bài viết này, xin giới thiệu về một người có nhiều công lao để xây dựng ngành XHH ở Việt Nam, đó là PGS.TS. Nguyễn An Lịch.