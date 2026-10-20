'Cà phê sáng cùng nông dân'

Tham dự chương trình có ông Võ Tài Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hải; ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; ông Phan Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Huỳnh Trung, Phó Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban và đông đảo hội viên Hội nông dân trên địa bàn xã.

Quang cảnh cuộc gặp gỡ.

Lắng nghe kiến nghị từ thực tiễn sản xuất

Tại buổi gặp gỡ, bà con nông dân đã trao đổi nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Một trong những nội dung được người dân quan tâm là tình trạng đất bồi lắng xuống mương N7 tại khu vực ruộng ở ấp Phước Lợi, gây ngập nước tại cánh đồng bao tử, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Trước kiến nghị này, lãnh đạo địa phương ghi nhận và cho biết sẽ xem xét để có hướng xử lý phù hợp. Bà con cũng đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thu gom chai, lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, bỏ đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi trên đồng ruộng và kênh mương.

Bà con nông dân chia sẻ và kiến nghị với lãnh đạo xã.

Đây là giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ đất, nguồn nước và sức khỏe cộng đồng. Trong lĩnh vực trồng trọt, nông dân chia sẻ kinh nghiệm ủ phân hữu cơ, phòng ngừa sâu bệnh trong quá trình trồng khoai mài.

Đồng thời, bà con phản ánh tình trạng khoai mài bị đen củ, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản, qua đó đề nghị địa phương hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật nhằm xác định nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục.

Đồng hành cùng nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Võ Tài Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hải, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị cũng như những kinh nghiệm thực tiễn mà bà con nông dân chia sẻ.

Ông Võ Tài Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hải phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, ông đề nghị người dân nâng cao ý thức thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân và các hộ dân xung quanh cùng thực hiện, góp phần xây dựng môi trường sản xuất an toàn, bền vững.

Về kỹ thuật trồng khoai mài, lãnh đạo xã đề nghị Trung tâm Cung ứng dịch vụ công chủ động liên hệ với bà con, gửi giấy mời khi địa phương tổ chức các buổi tập huấn, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận kiến thức khoa học, trao đổi trực tiếp với kỹ sư, chuyên gia, qua đó nâng cao kỹ năng phòng bệnh và hiệu quả sản xuất.

Chương trình “Cà phê sáng cùng nông dân” được đánh giá là hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa chính quyền và người dân, phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe và tiếp nhận ý kiến từ cơ sở.

Qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp, địa phương có thêm thông tin thực tiễn để xem xét, giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền, đồng hành cùng nông dân tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất nông nghiệp và từng bước nâng cao đời sống.