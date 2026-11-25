Các nữ vận động viên cùng đồng đội sẵn sàng bước vào tranh tài ở cự ly 800m nam - nữ phối hợp tại Giải đua ghe ngo tỉnh An Giang năm 2026.

Mạnh mẽ trên đường đua

14 giờ, trên sông Cái Lớn, các đội ghe ngo nam - nữ phối hợp lần lượt có mặt, chuẩn bị bước vào tranh tài ở cự ly 800m. Không khí bên bờ sông trở nên náo nhiệt bởi tiếng gọi nhau, tiếng cổ vũ và sự khẩn trương trước giờ xuất phát.

Trên những chiếc ghe, các nữ vận động viên nhanh chóng vào vị trí, tay nắm chặt mái dầm, mắt hướng về phía trước. Khi hiệu lệnh vang lên, những mái dầm đồng loạt khua nước. Giữa các tay bơi nam khỏe khoắn, những cô gái vẫn giữ nhịp chèo đều đặn, cùng đồng đội vượt qua từng chặng đua.

Có những thời điểm trời đổ mưa lớn, mặt sông trắng xóa. Nước mưa hòa cùng nước sông tạt lên người, ướt đẫm áo quần, nhưng những nữ tay bơi vẫn không rời mái dầm. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ đẹp của những bóng hồng không nằm ở dáng vẻ dịu dàng thường ngày mà hiện lên qua sự mạnh mẽ, bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc.

Sau mỗi lượt đua, gương mặt ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Mọi người tranh thủ lau nhanh khuôn mặt, uống ngụm nước, rồi trở về vị trí, sẵn sàng cho lượt tranh tài tiếp theo.

Niềm vui của vận động viên nữ đội ghe ngo chùa Thôn Dôn, phường Rạch Giá.

Chị Thị Thảo, thành viên đội ghe ngo chùa Láng Cát cho biết, để theo kịp các tay bơi nam, chị phải nỗ lực nhiều hơn trong tập luyện. Những ngày đầu, đôi tay đau đến mức khó nhấc lên, lòng bàn tay bỏng rát vì cầm dầm, bờ vai nhức mỏi. Chị còn phải sắp xếp lại công việc nhà để dành thời gian theo đội.

“Tôi mừng lắm khi đội mình đoạt giải nhất. Những khó khăn, vất vả đã được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Đối với tôi, được trực tiếp góp sức vào chiến thắng của đội là niềm tự hào khó quên”, chị Thảo cho biết.

Tiếp lửa tình yêu ghe ngo

Cũng trên đường đua năm nay, bà Thị On, thành viên đội ghe ngo chùa Tà Mum, góp sức cùng đồng đội tranh tài và giành giải khuyến khích. Với bà, ghe ngo không đơn thuần là một môn thể thao mà còn là nét văn hóa gắn bó với đời sống đồng bào Khmer.

Mỗi mùa giải đến, được cùng mọi người tập luyện, thi đấu là niềm vui mà bà luôn trân trọng. Dù công việc gia đình có lúc bận rộn, bà On vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia cùng đội. “Phụ nữ nếu có sức khỏe, chịu khó tập luyện và biết phối hợp thì hoàn toàn có thể tham gia. Tôi vui không chỉ vì thành tích mà còn vì tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các thành viên và ngày càng có nhiều chị em mạnh dạn tham gia đua ghe ngo”, bà On nói.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích nội dung 800m nam - nữ phối hợp cho các đội.

Không chỉ có những phụ nữ đã gắn bó lâu năm, phong trào còn có sự góp mặt của những gương mặt trẻ. Danh Thị Mỹ Xuyên, sinh năm 2010, thành viên đội ghe ngo chùa Cà Nhung, là một trong những cô gái trẻ yêu thích môn thể thao truyền thống này. Ở tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, Xuyên tìm thấy niềm vui khi được cùng các cô, các chị và những thành viên trong đội tham gia hoạt động đua ghe ngo.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Trần Nguyễn Bá cho biết: “Ở nội dung 800m nam - nữ phối hợp, các nữ vận động viên không chỉ đóng góp công sức, thành tích cho đội mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tự tin và ý chí vượt khó. Đây cũng là cách thiết thực để khuyến khích thế hệ trẻ, đặc biệt là phụ nữ Khmer, tiếp tục tham gia gìn giữ và phát huy nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer”.

Tại Giải đua ghe ngo tỉnh An Giang năm 2026, cự ly 800m nam - nữ phối hợp có 17 đội tham gia. Sau những lượt tranh tài sôi nổi, đội ghe ngo chùa Láng Cát xuất sắc giành giải nhất; đội ghe ngo chùa Kôk Stưng 2 (Giồng Đá), xã Giồng Riềng đoạt giải nhì; đội ghe ngo chùa Thôn Dôn 1 đoạt giải ba và đội ghe ngo chùa Tà Mum 1 đoạt giải khuyến khích.