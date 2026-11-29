Bellingham kiếm bộn tiền ở quê nhà. Ảnh: Reuters.

Theo những tài liệu tài chính mới được công bố, Bellingham sở hữu khối tài sản doanh nghiệp trị giá gần 14 triệu bảng chỉ tính riêng tại quê nhà.

Cụ thể, công ty quản lý bản quyền hình ảnh Bello & Bello của tiền vệ người Anh tăng giá trị thêm 1,7 triệu bảng trong năm qua, đạt mức 5,7 triệu bảng. Bên cạnh đó, Belloball, doanh nghiệp do cha anh là Mark Bellingham điều hành, được định giá khoảng 8 triệu bảng. Tổng giá trị hai công ty lên tới 13,7 triệu bảng.

Ở tuổi 23, Bellingham đã xây dựng được mạng lưới hợp tác thương mại với nhiều thương hiệu lớn trên thế giới, bao gồm Adidas, Google, Calvin Klein, Louis Vuitton và Electronic Arts, nhà phát hành loạt trò chơi Call of Duty. Anh cũng thu về nguồn thu đáng kể từ các hợp đồng quảng cáo, bản quyền hình ảnh với Real Madrid và đội tuyển Anh.

Bellingham xây dựng đế chế kinh doanh ở quê nhà. Ảnh: Reuters.

Không dừng lại ở đó, tiền vệ sinh năm 2003 đăng ký bảo hộ hai thương hiệu JB và JB5 tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ Anh. Phạm vi đăng ký bao gồm các sản phẩm thời trang, đồ gia dụng, đồ uống có cồn, nước giải khát và nước tăng lực. Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh ngoài lĩnh vực bóng đá.

Bellingham còn bổ sung Oliver Hunt vào ban lãnh đạo công ty. Hunt là cố vấn từng góp phần xây dựng hình ảnh thương mại cho tay golf lừng danh Rory McIlroy, một trong những vận động viên giàu có hàng đầu thế giới. Ông được cho là muốn giúp Bellingham phát triển thương hiệu cá nhân với quy mô tương tự David Beckham.

Tại Tây Ban Nha, thu nhập của Bellingham cũng được tăng mạnh nhờ màn trình diễn thuyết phục. Mức lương của anh tại Real Madrid được cho là có thể tăng gấp đôi, lên khoảng 480.000 bảng mỗi tuần, tương đương 25 triệu bảng mỗi năm sau thuế.

Ngoài dinh thự gần Madrid, Bellingham đang xây dựng một căn nhà bốn tầng với năm phòng ngủ tại Worcestershire. Kế hoạch kinh doanh của anh cho thấy tham vọng phát triển một thương hiệu toàn cầu, vượt xa sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

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