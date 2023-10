Bế mạc trao giải Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2023 của Công an Hà Nội

Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2023 do Công an Hà Nội tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ vai trò quan trọng của công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật; góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Các đội tuyển tham gia 5 phần thi, gồm: Phần thi duyệt đội ngũ, phần thi thực hành các nội dung về điều lệnh đội ngũ tại chỗ từng người tay không, nghi lễ CAND; đồng diễn bài võ tổng hợp CAND 44 động tác và phần thi tháo, lắp súng.

Diễn ra sáng ngày 10/10, Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm nay đã thu hút 9 đội tuyển thuộc 12 Cụm thi đua trong Công an Hà Nội với gần 500 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia. Đây là những nội dung thiết thực, quan trọng mà điều lệnh CAND yêu cầu mọi cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thực hiện trong quá trình công tác, học tập, sinh hoạt và khi tiếp xúc giải quyết công việc với các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tá Lê Mạnh Cường, Trưởng khoa quân sự, võ thuật, Học viện An ninh nhân dân, Trưởng Ban Giám khảo nhấn mạnh: Các đội tuyển dự thi và các thành viên tham gia thi chấp hành nghiêm túc quy chế thi, đặc biệt là đảm bảo đúng thành phần cơ cấu đội tuyển dự thi theo quy định. Ngoài việc biểu dương lực lượng, Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2023 của Công an Hà Nội còn có ý nghĩa rèn luyện cho các chiến sĩ có ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ, hành động thống nhất trong hoạt động tập thể đúng theo quy định của lực lượng Công an nhân dân.

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ thi đua, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đoàn kết cùng nhau duy trì tạo thành hoạt động thường xuyên, liên tục, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, chấp hành nghiêm điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của Thủ đô Hà Nội.

Sau gần nửa ngày diễn ra hội thi, các đội tuyển đã cùng nhau tranh tài với tinh thần thi đấu quyết tâm đầy trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ trong từng nội dung, Ban Giám khảo đã trao tổng cộng 5 giải Nhất cho 5 nội dung thi gồm: Giải duyệt đội ngũ; Giải võ thuật CAND; Giải tháo lắp súng; Giải chỉ huy đội tuyển và Giải toàn đoàn và 22 giải khác cho các Cụm thi đua đạt thành tích xuất sắc trong từng nội dung thi.

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ trao giải do An ninh Thủ đô ghi nhận

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Giải toàn đoàn tặng các đơn vị tham gia

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Cụm thi đua số 8; 2 giải Nhì thuộc về Cụm thi đua số 9 và 12; 3 giải Ba thuộc về Cụm thi đua số 2, 5, 3, 4 và 10; 3 giải Khuyến khích được trao cho Cụm thi đua số 1,6, 7 và 11

Thượng tá Lê Mạnh Cường, Trưởng khoa quân sự, võ thuật, Học viện An ninh nhân dân, Trưởng Ban Giám khảo trao giải Chỉ huy đội hình

Trung tá Vũ Thanh Khương, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao Giải ở nội dung thi tháo lắp súng

Thượng tá Cao Văn Tân, Trưởng khoa quân sự, võ thuật, thể dục thể thao Trường Cao đẳng An ninh nhân dân trao giải ở nội dung thi Võ thuật

Thượng tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Trưởng khoa quân sự, võ thuật Học viện Cảnh sát nhân dân trao giải ở nội dung thi Duyệt đội ngũ