Bế mạc Hội chợ Videx Cambodia 2026

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc Hội chợ.

Báo cáo kết quả tổ chức Hội chợ, Đại tá Mai Quốc Trưởng, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhấn mạnh: Hội chợ Videx Cambodia 2026 thuộc Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại được tổ chức từ ngày 14 đến 17/10 dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại Campuchia.

Hội chợ diễn ra trong bối cảnh hai nước đang phối hợp chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027).

Tham dự hội chợ, 150 doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia, trong đó có 25 doanh nghiệp quân đội đã trưng bày trên 1.000 sản phẩm thuộc các nhóm ngành nghề viễn thông, logistics, cơ khí chế tạo, dịch vụ tài chính ngân hàng, dệt may, da dày, thực phẩm chế biến và nông thuỷ sản...

Sau 4 ngày tổ chức, Hội chợ đã thu hút hơn 15.000 lượt khách tới tham quan, mua sắm, giao dịch thương mại và kết nối giao thương. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra tại hội chợ đã có hơn 2.000 lượt giao dịch thương mại; tổ chức 60 cuộc kết nối giao thương cho các doanh nghiệp hai nước (tăng 30 cuộc so với kế hoạch)…

Tại hội chợ, các công ty thuộc Tập đoàn Viettel đã tổ chức toạ đàm với 3 chuyên đề về trải nghiệm khách hàng, số hoá dòng tiền và bảo vệ doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI, được nhiều khách hàng doanh nghiệp Campuchia quan tâm...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trưởng ban tổ chức Hội chợ trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội chợ.

Trong khuôn khổ Hội chợ Videx Cambodia 2026 đã diễn ra chương trình kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Vương quốc Campuchia. Tham gia chương trình có đại diện 25 doanh nghiệp Việt Nam và 9 doanh nghiệp Campuchia. Tại chương trình, đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đã ký kết biên bản ghi nhớ đẩy mạnh giao thương, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ban Tổ chức cũng sắp xếp cho các doanh nghiệp tới thăm và làm việc với cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Campuchia để tìm hiểu về chính sách, những khó khăn, thuận lợi trong việc xúc tiến thương mại tại thị trường Campuchia. Các đơn vị Việt Nam tham gia Hội chợ tích cực, chủ động trong tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tại Campuchia và đạt được một số kết quả ban đầu.

Tại hội chợ, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 máy tính xách tay và 10 máy in cho Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia… Trong các ngày diễn ra Hội chợ, Ban Tổ chức đã trao gần 2000 suất quà là các sản phẩm do các doanh nghiệp quân đội sản xuất gửi tặng tới bà con và khách tham quan Hội chợ.

Công tác đối ngoại quốc phòng với các chương trình làm việc của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn Ban Tổ chức đã diễn ra tốt đẹp gồm: Hội kiến song phương giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; thăm và làm việc với Cơ quan Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, Công ty Metfone và Ngân hàng MB Campuchia.

Tại lễ bế mạc, 20 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội chợ Videx Cambodia 2026 đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Hội chợ Videx Cambodia 2026 được tổ chức thành công đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia; đồng thời góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm cơ hội trao đổi, mở rộng quan hệ giao thương, hợp tác…