Bắt đối tượng làm giả giấy ủy quyền của mẹ ruột, lừa tiền đồng nghiệp

Ngày 10/10, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Kim Loan (SN 1980, trú đường Tăng Bạt Hổ, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Q. tố cáo Võ Kim Loan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng của chị Q..

Tiến hành điều tra cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định: Chị Q. và Võ Kim Loan có quan hệ bạn bè và cùng làm tại một công ty. Khoảng giữa tháng 8/2021, Loan nợ tiền của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định vay tiền của chị Q. để trả nợ.

Để thuận tiện cho việc vay mượn tiền, Loan lấy lý do cần vốn để mở rộng việc đầu tư kinh doanh xe ô tô cũ nên đã thế chấp cho chị Q. 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Thị N. (là mẹ ruột của Loan) cùng 1 giấy ủy quyền của bà N. đồng ý cho Loan sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên để thế chấp vay của chị Q. số tiền 800 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi mượn được tiền của chị Q., Loan không hề có hoạt động đầu tư kinh doanh xe ô tô cũ mà dùng số tiền trên để trả nợ cho những chủ nợ khác. Về giấy ủy quyền của bà N. cũng do Loan làm giả.

Tại cơ quan Công an, Võ Kim Loan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Kim Loan để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đề nghị những ai là nạn nhân của bà Võ Kim Loan liên hệ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

T.M