Muốn nền văn hóa lành mạnh thì không thể chỉ nhắc người dân giữ lễ nghĩa mà nơi cầm quyền lỏng lẻo. Vì vậy, xây dựng văn hóa phải bắt đầu từ chính nơi quyền lực được nhận thức, tổ chức và thực thi. Đó là văn hóa chính trị.

Văn hóa chính trị hiện ra ở đạo đức người lãnh đạo, ở tinh thần trách nhiệm của người làm công vụ, ở sự liêm chính, ở kỷ luật khi thực thi, ở lòng tôn trọng nhân dân và thượng tôn pháp luật. Một cán bộ biết lắng nghe dân, một cuộc họp dám nói thẳng, nói thật, một quyết định dám nhận trách nhiệm khi sai, đó là văn hóa, và là thứ văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất. Văn hóa chính trị còn là sức mạnh phát triển. Người dân tin thì nhà nước mới huy động được lòng dân. Thể chế tốt thì nguồn lực mới được khơi thông, doanh nghiệp mới dám đầu tư dài hạn, bạn bè quốc tế mới sẵn lòng bắt tay, hợp tác vì người ta kính trọng một đất nước trước hết ở cách đất nước ấy tự trọng và giữ lời. Và nữa, quyền lực càng lớn thì càng cần được giữ gìn, “nuôi dưỡng” bằng văn hóa và bảo vệ bằng pháp luật. Thiếu văn hóa, quyền lực dễ thành đặc quyền. Thiếu pháp luật, văn hóa dễ thành lời răn suông.

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế, nên là dịp để mỗi người, nhất là người có chức, có quyền, soi lại mình trước. Từ gương sáng ở trên rồi mới thấm xuống thành nếp sống trong từng gia đình, từng xóm làng. Bắt đầu từ văn hóa chính trị, ấy là bắt đầu từ gốc.