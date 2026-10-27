Báo động nạn đói ở Sudan

Xe tải của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) chở hàng viện trợ đến Sudan hồi tháng 12/2024 (Nguồn: WFP)

Hãng tin Reuters cho hay, trong tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, các nước cảnh báo nguy cơ nạn đói tại Sudan trong những tháng tới và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường tài trợ. Các tổ chức tài chính cũng được đề nghị điều chỉnh các chương trình đang triển khai để phù hợp với tình hình an ninh lương thực tại nước này.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Các bên tham chiến chịu trách nhiệm chính trong việc giảm bớt nỗi thống khổ của người dân Sudan”.

Các nước kêu gọi các bên cho phép hoạt động cứu trợ qua tất cả các tuyến đường xuyên chiến tuyến và qua biên giới, bao gồm cả đường hàng không vào khu vực Darfur. Tuyên bố cũng yêu cầu bảo đảm sự hiện diện an toàn của nhân viên cứu trợ trên khắp Sudan, đồng thời chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo Cơ chế Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC), hệ thống giám sát nạn đói toàn cầu do Liên hợp quốc hỗ trợ, hồi tháng 6 có 5,1 triệu người tại Sudan đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Nông dân gặp khó khăn trong việc thu hoạch mùa vụ kể từ khi xung đột bùng phát năm 2023, trong khi hạn hán gần đây càng làm trầm trọng thêm tình hình.

Tuyên bố được Mỹ, Australia, Anh, Pháp, Đức và Ủy viên châu Âu phụ trách bình đẳng, chuẩn bị ứng phó và quản lý khủng hoảng cùng nhiều bên khác ký kết.

Nội chiến ở Sudan bùng phát hồi tháng 4/2023, khi quân đội Sudan giao tranh với Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự sau bất đồng về việc sáp nhập lực lượng trong kế hoạch chuyển tiếp sang chính quyền dân sự.

Cuộc xung đột đã khiến hơn 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và gây ra nhiều vụ giết hại người dân vì lý do sắc tộc. Trong báo cáo hồi tháng 7, một cuộc điều tra của Liên hợp quốc kết luận, lực lượng RSF đã thực hiện các vụ giết người hàng loạt, cưỡng hiếp và cố tình khiến dân thường chết đói tại một thành phố bị bao vây và chiếm giữ năm ngoái; những hành vi này nằm trong chính sách có chủ đích cấu thành tội diệt chủng.

Washington cũng cáo buộc RSF phạm tội diệt chủng và quân đội Sudan phạm tội ác chiến tranh. Cả hai bên trước đó đều bác bỏ các cáo buộc vi phạm.