Bám đất quê, dựng cơ nghiệp

Mạnh dạn chọn hướng đi mới

Quyết tâm lập nghiệp trên đất quê, anh Đỗ Tiến Tình (SN 1991) luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình. Thay vì dựa vào những mô hình sản xuất quen thuộc, anh dành thời gian tìm hiểu các vật nuôi có giá trị kinh tế cao, có khả năng phát triển lâu dài và thích nghi với khí hậu địa phương.

Nhận thấy chồn hương là vật nuôi có tiềm năng, giá trị kinh tế cao nếu được tổ chức sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, năm 2022, anh Tình đầu tư gần 3 tỉ đồng phát triển mô hình nuôi chồn hương. Trong đó, 2 tỉ đồng được sử dụng để mua con giống, 1 tỉ đồng đầu tư hệ thống chuồng trại với diện tích hơn 900m². Đây là khoản đầu tư lớn đối với một gia đình làm kinh tế nông nghiệp, đồng thời thể hiện quyết tâm theo đuổi hướng đi mới của vợ chồng anh.

Anh Đỗ Tiến Tình, chia sẻ: “Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy nuôi chồn hương khá phù hợp. Nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương, nhu cầu thị trường tiềm năng, giá cả ổn định, nên tôi quyết định nuôi với mong muốn phát triển kinh tế gia đình ngay trên quê hương mình. Thời gian đầu, tôi cũng gặp không ít khó khăn, nhưng càng làm, tôi càng có thêm động lực để thực hiện mô hình đã chọn”.

Anh Đỗ Tiến Tình ở xã Trường Phú chăm sóc đàn vật nuôi - Ảnh: H.N

Chăn nuôi một loài vật còn khá mới mẻ, anh Tình hiểu rằng vốn đầu tư chỉ là điều kiện ban đầu, còn kỹ thuật mới là yếu tố quyết định hiệu quả. Cho nên, anh Tình đã chủ động tìm hiểu đặc tính sinh trưởng, lựa chọn con giống, phương pháp phối giống, chăm sóc con non và phòng, chống dịch bệnh. Từ kiến thức tích lũy được, anh từng bước hoàn thiện quy trình chăn nuôi, điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp với điều kiện thực tế.

Hệ thống chuồng trại cũng được anh Tình bố trí khoa học, thông thoáng, bảo đảm điều kiện sinh trưởng cho vật nuôi. Việc theo dõi sức khỏe, chế độ ăn uống, khả năng sinh sản của từng con được anh thực hiện thường xuyên. Những kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi cũng được anh ghi chép, đúc rút để nâng cao hiệu quả, hạn chế rủi ro.

“Tôi luôn theo dõi quá trình sinh trưởng của đàn vật nuôi để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Khi đã chủ động được kỹ thuật và quản lý tốt quy trình nuôi, hiệu quả kinh tế sẽ được nâng lên, đồng thời giảm bớt rủi ro trong quá trình phát triển đàn”, anh Đỗ Tiến Tình cho biết.

Sự kiên trì và tinh thần chủ động đúc rút kinh nghiệm của anh Tình đã mang lại kết quả tích cực. Đến nay, trang trại của gia đình anh đã phát triển lên khoảng 900 con chồn hương, trong đó có hơn 300 chồn sinh sản và khoảng 600 con chồn giống, chồn thương phẩm. Mỗi năm mang lại lợi nhuận trên 1 tỉ đồng từ việc bán con giống và chồn thương phẩm.

Đây là kết quả rất khả quan đối với một mô hình kinh tế nông nghiệp do nông dân trẻ chủ động xây dựng, tổ chức sản xuất. Từ nguồn thu này, gia đình anh Tình có điều kiện để tái đầu tư, từng bước xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc.

Lan tỏa cách làm hay

Từ kinh nghiệm của bản thân, anh Tình đã tích cực hướng dẫn quy trình chăm sóc, chia sẻ cách xây dựng chuồng trại, lựa chọn con giống và xử lý những tình huống thường gặp trong chăn nuôi với những hộ mới bắt đầu nuôi chồn hương. Anh cũng kết nối, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho các hộ nuôi chồn hương trong vùng, giúp người dân yên tâm hơn khi lựa chọn mô hình này để phát triển kinh tế gia đình.

Anh Mai Ngọc Phúc, Trưởng thôn Trường Thủy, xã Trường Phú, cho biết: “Anh Đỗ Tiến Tình đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ đầu ra cho các hộ có nhu cầu. Cách làm này góp phần tạo niềm tin để người dân mạnh dạn tìm hiểu, nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện của mình”.

Với sự hỗ trợ của anh Tình, đến nay, xã Trường Phú có 5 hộ phát triển kinh tế bằng mô hình nuôi chồn hương. Sự đồng hành của những người đi trước như anh Tình giúp các hộ mới triển khai có thêm thông tin, kinh nghiệm thực tế, hạn chế những khó khăn trong giai đoạn đầu để chủ động hơn trong tổ chức sản xuất.

Bên cạnh chăn nuôi, tận dụng lợi thế quỹ đất sẵn có, gia đình anh còn đầu tư phát triển vườn cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Theo đó, gia đình anh đã đầu tư 350 triệu đồng để trồng hơn 1ha cam và bưởi da xanh. Đây là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả diện tích đất đồng thời tạo thêm nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào một lĩnh vực sản xuất duy nhất.

Ông Mai Ngọc Phúc, Trưởng thôn Trường Thủy, xã Trường Phú thăm vườn cây ăn quả của gia đình anh Tình, chị Mai - Ảnh: H.N

Với việc chăm sóc cây trồng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, vườn cây ăn quả của gia đình anh mang về nguồn thu trên 300 triệu đồng/năm. Việc kết hợp trồng trọt với chăn nuôi giúp gia đình anh tận dụng được nguồn lực sẵn có, phân bổ hoạt động sản xuất và tạo thêm dư địa để phát triển kinh tế lâu dài.

“Anh Đỗ Tiến Tình là điển hình trong phát triển kinh tế trên quê hương. Việc anh mạnh dạn đầu tư chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả đã phát huy lợi thế đất đai, tạo nguồn thu nhập khá cho gia đình. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục động viên người dân tìm hiểu, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững”, ông Phan Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Phú, cho biết.

Trên mảnh đất quê hương, bằng chính sức lao động và sự nhạy bén trong lựa chọn hướng sản xuất, vợ chồng anh Tình, chị Mai đã từng bước tạo dựng cơ nghiệp vững chắc cho gia đình. Từ thực tiễn cho thấy, khi tiềm năng đất đai được khai thác đúng hướng, người nông dân biết đổi mới tư duy, gắn phát triển sản xuất với liên kết cộng đồng, đất quê hoàn toàn có thể trở thành nơi để tạo dựng cơ nghiệp một cách bền vững.