Sau khi hoàn thành bộ phim Khai Đáo Đồ Mi, Bạch Lộc đang chuẩn bị bước vào dự án truyền hình tiếp theo mang tên Triều Ngọc Giai. Lần này, nữ diễn viên sẽ hợp tác cùng Trần Triết Viễn trong một tác phẩm cổ trang kết hợp yếu tố xuyên thời gian, điều tra và đấu trí chốn cung đình.

Theo những thông tin được chia sẻ gần đây, Bạch Lộc dự kiến gia nhập đoàn phim vào cuối tháng 11/2026 để chuẩn bị tạo hình, sau đó bắt đầu ghi hình trong tháng 12 tại Hoành Điếm, Trung Quốc. Trong buổi livestream trước đó, nữ diễn viên cũng từng tiết lộ kế hoạch tham gia đoàn phim mới sau khi hoàn thành lịch trình của dự án trước. Như vậy, khoảng nghỉ giữa hai tác phẩm của cô không kéo dài quá lâu.

Triều Ngọc Giai công bố diễn viên chính Bạch Lộc và Trần Triết Viễn.

Triều Ngọc Giai đánh dấu lần đầu tiên Bạch Lộc và Trần Triết Viễn kết hợp trong một dự án cổ trang. Trong phim, Bạch Lộc đảm nhận vai Lục Chiêu Hi, cô gái trẻ bất ngờ rơi vào thời điểm 12 năm sau. Khi tỉnh lại, cô phát hiện quê hương đã trở thành đống tro tàn, gia đình gặp biến cố và vụ án diệt môn vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

Để tìm ra sự thật, Lục Chiêu Hi buộc phải mượn thân xác của một người khác, từ đó bị cuốn vào những âm mưu phức tạp giữa triều đình và hậu cung. Nhân vật không chỉ phải truy tìm hung thủ mà còn phải thích nghi với một thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Đây được xem là vai diễn có nhiều đất để Bạch Lộc thể hiện khả năng biến hóa tâm lý, từ một cô gái trẻ đối diện biến cố đến người chủ động tìm cách thay đổi số phận.

Trong khi đó, Trần Triết Viễn vào vai Đồ Ẩn, một vị Nhiếp chính vương nắm quyền lực lớn trong triều đình. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, nhân vật mang theo một chấp niệm kéo dài suốt 12 năm, có mối liên hệ trực tiếp với biến cố của nữ chính. Mối quan hệ giữa Lục Chiêu Hi và Đồ Ẩn vì thế không đơn thuần là chuyện tình cảm mà còn gắn với những bí mật trong quá khứ.

Dự án do iQIYI và Hoan Ngu Ảnh Thị phối hợp sản xuất, với Vu Chính đảm nhận vai trò tổng chế tác kiêm giám đốc nghệ thuật. Biên kịch Nhậm Á Nam, người từng tham gia các tác phẩm Mặc Vũ Vân Gian và Lâm Giang Tiên, phụ trách kịch bản. Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, phim dự kiến có thời gian ghi hình khoảng 130 ngày.

Bạch Lộc chuẩn bị cho dự án mới.

Đáng chú ý, thời điểm khai máy của Triều Ngọc Giai đang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Một số tài khoản giải trí đưa tin lễ khai máy có thể diễn ra vào ngày 11/12 tại Hoành Điếm, tuy nhiên mốc thời gian này vẫn cần chờ xác nhận chính thức từ đoàn phim.

Trước đó, hình ảnh bữa ăn trước ngày vào đoàn của Bạch Lộc cũng gây bàn luận trên mạng xã hội khi khẩu phần chủ yếu là rau xanh. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự lo lắng, đồng thời mong nữ diễn viên chú ý sức khỏe trước lịch trình làm việc mới.

Với sự kết hợp lần đầu cùng Trần Triết Viễn và nội dung pha trộn nhiều yếu tố như xuyên thời gian, phá án, quyền mưu, Triều Ngọc Giai đang trở thành dự án được người hâm mộ chờ đợi. Sau một năm liên tục tham gia các hoạt động nghệ thuật và ghi hình, màn trở lại phim trường của Bạch Lộc được kỳ vọng sẽ mang đến thêm một vai diễn đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ diễn viên.