Bắc Bộ có mưa to cục bộ, Nam Bộ nắng nóng tiếp tục gia tăng

Đầu tuần thời tiết miền Bắc ít biến đổi, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái có sương mù, sương mù nhẹ và mưa nhỏ một vài nơi vào buổi sáng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đầu tuần thời tiết miền Bắc ít biến đổi, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái có sương mù, sương mù nhẹ và mưa nhỏ một vài nơi vào buổi sáng. Một số nơi có mưa to cục bộ. Đến trưa chiều, toàn vùng có mây và nắng đan xen, trời ấm áp.

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vẫn giữ ở mức 27 độ C; Hải Phòng, Lạng Sơn phổ biến 25-26 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Dự báo sang 2 ngày đầu tuần, nắng nóng tại Nam Bộ sẽ tiếp tục gia tăng, có điểm đạt 37 độ C kèm theo độ ẩm không khí rất thấp, chỉ còn 40-60 độ C, làm tăng cảm giác nóng rát. Sau đó từ giữa tuần tới, thời tiết tại Nam Bộ sẽ dịu dần, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh giảm còn 34 độ C, sau đó sẽ tiếp tục giảm xuống 32-33 độ C trong những ngày kế tiếp.

Từ đầu năm đến nay, đợt nóng đỉnh điểm tại Nam Bộ là vào dịp 8/3 vừa qua, khi đó mức nhiệt cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lên mức 37 độ C.

Diễn biến thời tiết ngày 25/3 như sau: Các tỉnh Tây Bắc Bộ ban đêm nhiệt độ giảm xuống từ 16-19 độ C, trời rét, trong khi đó Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ chỉ se lạnh 18-21 độ C, duy các tỉnh vùng núi cao rét dưới 16 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa -Thừa Thiên-Huế tăng thêm khoảng 1 độ C so với ngày 24/3, cao nhất trong ngày lên mức 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C, về đêm trời se lạnh 17-20 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận nắng lên đều, trời không mưa, cao nhất trong ngày ở mức 28-31 độ C, đêm mát mẻ 22-25 độ C.

Tại Tây Nguyên toàn miền nắng nhẹ 28-31 độ C, về đêm rét 16-19 độ C, riêng thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), ban ngày se lạnh 24-25 độ C, đêm rét 14-15 độ C.

Nam Bộ, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông, tuy nhiên ban ngày nắng nóng, tại nhiều điểm do chịu tác động của áp cao cận nhiệt đới, đặc biệt các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên mức 35-36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)