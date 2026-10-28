Arsenal thua sốc đội hạng tư

Arsenal thua Fleetwood 3-5 trên chấm luân lưu.

Trên sân Highbury, HLV Mikel Arteta quyết định xoay vòng đội hình khi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị và tài năng trẻ. Thủ môn Illan Meslier bắt chính, trong khi trung vệ 16 tuổi Marli Salmon đá cặp cùng Cristhian Mosquera. Viktor Gyokeres lĩnh xướng hàng công, được hỗ trợ bởi Kai Havertz, Max Dowman và Ceadach O'Neill.

Đáng chú ý, trận đấu bị gián đoạn ngay phút thứ hai do một thiết bị bay không người lái xuất hiện trên sân. Cầu thủ hai đội được yêu cầu trở lại phòng thay đồ trong lúc trọng tài chờ xử lý sự cố. Khi trận đấu tiếp tục, gió lớn cũng trở thành yếu tố ảnh hưởng đến màn trình diễn của các cầu thủ.

Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Fleetwood không e ngại trước nhà đương kim vô địch Premier League. Phút 21, đội chủ nhà bất ngờ vượt lên dẫn trước. Salmon thất thế trong pha tranh chấp với Lupalo-Bi, qua đó để đối thủ tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Arsenal ghi bàn đưa Fleetwood vượt lên.

Sau bàn thua, đội chủ nhà lùi sâu phòng ngự, chờ cơ hội phản công bằng những đường bóng dài. Arsenal kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. HLV Arteta buộc phải điều chỉnh nhân sự khi đưa Martin Odegaard và Ben White vào sân đầu hiệp hai.

Các cầu thủ Fleetown ăn mừng khi vượt qua Arsenal.

Sức ép của Arsenal nhanh chóng được cụ thể hóa. Phút 50, O'Neill đột phá bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm. Kai Havertz dứt điểm không thành công, nhưng Gyokeres kịp thời tận dụng tình huống bóng bật ra để gỡ hòa 1-1.

Arsenal sau đó liên tục gia tăng sức ép, song Havertz và Myles Lewis-Skelly đều bỏ lỡ những cơ hội thuận lợi. Khi đang tìm kiếm bàn quyết định, đội khách bất ngờ chịu tổn thất lớn ở phút 85. Max Dowman phản ứng bằng hành vi đá đối thủ và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Chơi thiếu người, Arsenal vẫn cố gắng tấn công trong những phút cuối nhưng không thể xuyên thủng mành lưới Fleetwood. Hai đội bước thẳng vào loạt luân lưu mà không đá hiệp phụ.

Trên chấm 11 m, thủ môn Lynch trở thành người hùng khi cản phá cú sút của Bruno Guimaraes ở lượt thứ tư. Fleetwood tận dụng lợi thế, thực hiện thành công những lượt sút quyết định để giành chiến thắng 5-3, qua đó tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất ở vòng 4 League Cup mùa này.