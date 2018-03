'Anh ấy chỉ ngồi đó' - Chuyện cảm động về người lính cứu hỏa với bàn tay bỏng lột da vẫn hướng về phía đồng đội

'Tôi nói anh: 'anh không ngồi thế này được, phải đi cấp cứu ngay'. Anh lắc đầu, đứng lên đi qua đi lại, vẫy vẫy bàn tay bị bỏng nặng có lẽ để cho bớt đau nhưng mắt vẫn hướng về phía các đồng nghiệp mình đang xử lý vụ cháy'.

Ngày hôm qua 23/3, dư luận cả nước bàng hoàng trước thông tin vụ cháy chung cư cao cấp Carina ở Sài Gòn đã cùng lúc cướp đi tính mạng 13 người và khiến hàng chục người bị thương. Theo thống kê trong khoảng 10 năm trở lại, đây là vụ cháy có tính chất nghiêm trọng nhất tại TP. HCM.

Nhưng tất cả sẽ như thế nào nếu không có lực lượng cứu hỏa ứng cứu kịp thời? Câu hỏi này hẳn sẽ gợi ra một đáp án kinh hoàng mà tất cả chúng ta đều không dám nghĩ đến.

“Anh ấy chỉ ngồi đó” - câu chuyện khiến hàng nghìn người xúc động sau vụ cháy kinh hoàng ở chung cư Carina.

Trước đó, chia sẻ với báo giới, Đại úy Châu Thanh Quang - đội trưởng Đội chữa cháy quận 8 từng kể lại, khi họ tới nơi, khói đen đã bao trùm mịt mù. Tất cả lính cứu hỏa dốc sức dựng xe thang nhưng vì tòa nhà quá cao nên phải tiếp tục leo bộ. Bất chấp nguy hiểm, họ không nghĩ được gì ngoài việc đeo mặt nạ, bình oxi, sử dụng bao tay thấm nước và cứ thế, cố làm sao cứu được càng nhiều người càng tốt.

Dẫu biết lính cứu hỏa bất chấp gian nan là thế nhưng mới đây, câu chuyện của một người chứng kiến sự việc có tên Nguyễn Lệ Quyên (ở TP. HCM) - được chia sẻ trên mạng xã hội facebook đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, đi kèm với dòng chia sẻ đầy xúc động, chị Quyên đăng tải bức ảnh anh lính cứu hỏa ngồi ở một góc, bàn tay dù đã đeo bao thấm nước vẫn bị phồng rộp toàn bộ, da đã bong tróc vì bỏng khiến ai cũng xót xa.

Dưới đây là nguyên văn đoạn chia sẻ xúc động của chị Quyên:

“2h trưa, những tiếng hét thất thanh vang lên từ block B của chung cư Carina, quận 8. Khói bốc lên mù mịt, người dân hốt hoảng ôm con tháo chạy. Lại cháy ở tầng hầm B.

Từ hướng dưới hầm, một anh chiến sĩ PCCC ôm bàn tay chạy lên, chân trần, người ướt sũng. Tay anh bỏng nặng, da gần như bị lột hoàn toàn. Nhưng anh ngồi đó, rên khe khẽ và đầu thì liên tục hướng về phía tầng hầm đang cháy.

Báo chí, người dân và lực lượng cứu hộ lúc này đang tập trung về hướng tầng hầm để tác nghiệp và xử lý sự cố. Tôi nói anh: “anh không ngồi thế này được, phải đi cấp cứu ngay”. Anh lắc đầu, đứng lên đi qua đi lại, vẫy vẫy bàn tay bị bỏng nặng có lẽ để cho bớt đau nhưng mắt vẫn hướng về phía các đồng nghiệp mình đang xử lý vụ cháy.

Vừa chụp vội vài tấm ảnh (có cả tấm out nét như bên dưới) tôi vừa kêu to cầu cứu mọi người: “có ai chở anh ấy đi cấp cứu giùm với”, mọi người lúc này mới quay lại nhìn. Khi ấy anh khều tay tôi nói nhỏ “chị ơi, chị giở áo hộ tôi xem lưng có bị gì không, sao tôi thấy rát quá”. Tấm lưng anh đỏ rát loang lổ, cũng may mà có áo.

Chiếc xe của một bác công an trờ tới, lúc này, phải sau gần 10 phút, anh mới được chở đi cấp cứu. Anh ấy chỉ ngồi đó, không kêu la, chỉ để mọi người tập trung xử lý đám cháy…“.

Một số hình ảnh xúc động khác về lính cứu hỏa trong vụ cháy chung cư Carina.

Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện và những bức ảnh kể trên nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Khoảnh khắc ấy khiến họ không cầm nổi nước mắt. Nỗi đau của người lính cứu hỏa có lẽ không bằng những nạn nhân, gia đình mất người thân trong vụ cháy nhưng sự hy sinh thầm lặng của họ là điều đáng trân quý.

“Cảm phục quá, mải cứu người mà tay bị bỏng cũng quên luôn. Thực sự rơi nước mắt khi xem ảnh“, bạn N.T bày tỏ.

“Cảm ơn tất cả các chiến sĩ đã tham gia trận chiến dập lửa đêm đó. Dù biết đám cháy gây thiệt hại lớn nhưng nếu không có các anh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra“, bạn K.T bình luận.

