An cư để phát triển bền vững

Khu công nghiệp Lê Minh Xuân. (Ảnh: An Phương)

Mỗi lần chuyển chỗ ở có thể kéo theo việc đổi trường, thay đổi hành trình đến nơi làm việc và nhiều xáo trộn trong sinh hoạt. Bởi vậy, một mái nhà ổn định có ý nghĩa vượt lên trên nhu cầu che mưa, nắng. Đó là điểm tựa để mỗi người yên tâm lao động, chăm lo gia đình và chủ động tính chuyện lâu dài.

Từ góc nhìn ấy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi 109,91ha thuộc Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng sang phát triển nhà ở xã hội là một chủ trương đúng đắn, đáp ứng nhu cầu an cư thiết thực của người dân. Việc dành quỹ đất cho mục tiêu này mở thêm cơ hội để những người có thu nhập thấp tiếp cận chỗ ở phù hợp tại nơi mình đang làm việc và đóng góp. Chủ trương đó cũng gợi mở yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức không gian sản xuất, phát triển đô thị và bảo đảm an sinh xã hội.

Yêu cầu ấy bắt nguồn từ chính đời sống. Công nhân, nhân viên dịch vụ, người làm công ăn lương hay những gia đình trẻ đều mong muốn thành quả lao động có thể giúp mình từng bước tạo dựng cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, khi chi phí chỗ ở chiếm phần lớn thu nhập, khả năng tích lũy và đầu tư cho tương lai sẽ bị thu hẹp. Giảm bớt áp lực này giúp người dân có thêm điều kiện học tập, nâng cao tay nghề, chăm sóc sức khỏe và nuôi dạy con. Vì thế, phát triển nhà ở xã hội cũng là tạo cơ hội để mỗi gia đình tự vươn lên bằng năng lực và công sức của mình.

Lợi ích ấy đồng thời lan tỏa đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một người thợ lành nghề được hình thành qua quá trình đào tạo, thực hành và tích lũy kinh nghiệm. Sự gắn bó của đội ngũ lao động giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và khả năng đáp ứng đơn hàng. Khi công nhân phải chuyển việc vì nơi ở quá xa hoặc không thu xếp được việc chăm sóc con, doanh nghiệp cũng chịu tác động. Chi phí tuyển dụng, đào tạo lại và thời gian thích nghi của nhân sự mới đều ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành.

Bởi vậy, điều kiện sống của người lao động phải được tính đến ngay trong quy hoạch phát triển công nghiệp. Mỗi dự án thu hút thêm nhân lực đều làm phát sinh nhu cầu về nhà ở, trường học, y tế, giao thông và sinh hoạt cộng đồng. Nếu chỉ chuẩn bị mặt bằng sản xuất mà chậm bố trí hạ tầng xã hội, người lao động sẽ phải tự xoay xở với những thiếu hụt đáng lẽ có thể được dự liệu. Về lâu dài, sự thiếu đồng bộ ấy còn làm suy giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Đây là cơ sở để cân nhắc thứ tự ưu tiên sử dụng đất đai và nguồn lực. Thành phố vẫn cần những dự án công nghiệp mới phù hợp với định hướng phát triển. Tuy nhiên, trước mỗi đề xuất mở rộng, phải đánh giá đầy đủ khả năng nâng cấp và khai thác hiệu quả các khu đang hoạt động. Khi nguồn vốn có giới hạn, việc tháo gỡ điểm nghẽn hiện hữu có thể đem lại lợi ích trực tiếp cho nhiều doanh nghiệp. Lựa chọn phương án đầu tư vì vậy phải dựa trên hiệu quả kinh tế, tác động xã hội và khả năng đáp ứng của hạ tầng.

Đối với người trực tiếp quản lý sản xuất, những điểm nghẽn ấy rất cụ thể. Đường xuống cấp làm chậm xe nguyên liệu, xe giao hàng; hệ thống thoát nước bất cập ảnh hưởng đến vận hành nhà máy và việc đến ca của công nhân. Chỉnh trang khu công nghiệp do đó phải gắn với nâng cấp giao thông, kết nối kho bãi, cảng và hiện đại hóa dịch vụ logistics. Hiệu quả đầu tư được thể hiện qua mức giảm chi phí, thời gian vận chuyển và khả năng bảo đảm sản xuất liên tục. Giải quyết tốt những trở ngại này sẽ giúp doanh nghiệp khai thác tốt hơn nguồn lực đã đầu tư.

Trên nền tảng đó, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số mở thêm dư địa nâng cao năng suất. Đổi mới thiết bị, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng tài nguyên và ứng dụng dữ liệu trong quản trị giúp tạo ra giá trị cao hơn trên mặt bằng hiện có. Để doanh nghiệp, nhất là các đơn vị nhỏ và vừa, có thể tham gia, chính sách hỗ trợ nên hướng vào những khó khăn cụ thể về vốn, lựa chọn công nghệ và nhân lực. Quá trình đổi mới cũng phải đi cùng đào tạo, giúp người lao động thích ứng và có cơ hội cải thiện thu nhập.

Tuy nhiên, thu nhập tốt hơn chỉ giúp người dân tiến gần đến mục tiêu an cư khi có nguồn cung nhà ở phù hợp. Với kế hoạch chuyển đổi khu đất Lê Minh Xuân mở rộng, vấn đề tiếp theo là cụ thể hóa chủ trương thành những phương án đáp ứng khả năng của người thụ hưởng. Giá bán, giá thuê và tiến độ thanh toán phải được cân nhắc trên cơ sở thu nhập thực tế, bảo đảm gia đình còn khả năng trang trải sinh hoạt và ứng phó với rủi ro. Một khoản trả hằng tháng quá sát giới hạn tài chính có thể khiến cuộc sống chật vật ngay khi giảm thu nhập hoặc có người đau ốm.

Vì vậy, phát triển nhà ở xã hội nên chú trọng đồng thời các hình thức mua, thuê và thuê mua. Người đã có tích lũy có thể lựa chọn phương án sở hữu; người chưa đủ điều kiện vẫn có cơ hội thuê ổn định để từng bước tạo lập cuộc sống. Sự đa dạng này giúp mỗi gia đình lựa chọn theo hoàn cảnh, tránh gánh nghĩa vụ tài chính vượt sức. An cư trước hết phải là khả năng duy trì một nơi ở an toàn, phù hợp và lâu dài.

Khả năng ấy còn phụ thuộc vào vị trí và điều kiện sống quanh căn hộ. Nhà có giá vừa sức nhưng quá xa nơi làm việc, thiếu trường học hoặc giao thông công cộng có thể làm tăng đáng kể tiền đi lại, gửi con và thời gian di chuyển. Do đó, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải được chuẩn bị đồng bộ với tiến độ xây dựng nhà ở. Khi chuyển đến, người dân phải có điều kiện tổ chức sinh hoạt và tiếp cận dịch vụ thiết yếu, thay vì tiếp tục chờ đợi những tiện ích cơ bản được bổ sung.

Cùng với chất lượng nơi ở là yêu cầu công khai, công bằng trong tiếp cận. Thông tin về điều kiện, hồ sơ, tiến độ và kết quả xét duyệt phải rõ ràng, dễ tra cứu. Việc tiếp nhận, hướng dẫn nên tính đến đặc điểm của người làm việc theo ca, người khó thường xuyên nghỉ làm để hoàn thiện giấy tờ. Đồng thời, công tác kiểm tra, quản lý phải đủ hiệu quả để hạn chế trục lợi, bảo đảm quỹ nhà đến đúng đối tượng. Sự thuận tiện trong thủ tục và kỷ cương trong thực hiện là điều kiện để nguồn lực an sinh phát huy đúng mục đích.

Từ câu chuyện Lê Minh Xuân mở rộng, chất lượng phát triển cần được nhìn đến tận cuộc sống của người dân. Thành công của chính sách nhà ở xã hội được đo bằng sự ổn định của mỗi gia đình sau ngày nhận nhà. Những người góp sức xây dựng thành phố phải có cơ hội gây dựng tương lai trên chính mảnh đất ấy. Khi thành quả lao động có thể vun đắp thành một mái ấm, sự phát triển mới có nền tảng xã hội bền vững.