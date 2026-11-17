Mạng xã hội toàn cầu vừa bùng nổ trước thông tin Robert Pattinson chính thức được chọn làm James Bond thế hệ mới, tiếp quản di sản từ Daniel Craig. Cái tên của tài tử 40 tuổi chỉ thực sự xuất hiện trong cuộc đua từ tuần trước, vượt qua loạt ứng viên sáng giá như Jack Lowden, Callum Turner hay một "nam diễn viên bí ẩn" từng đứng đầu danh sách rút gọn.

Tuy nhiên, một bộ phim về điệp viên 007 sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi hình tượng Bond girl. Suốt nhiều thập kỷ, những minh tinh hàng đầu như Ursula Andress, Dương Tử Quỳnh, Jane Seymour, Eva Green, Trina Parks, Halle Berry hay gần đây nhất là Léa Seydoux đã góp phần tạo nên sức hút không thể chối từ cho thương hiệu điện ảnh này. Ngay khi danh tính 007 mới được chốt hạ, công chúng lập tức hướng sự quan tâm đến mỹ nhân nào sẽ đồng hành cùng Robert Pattinson trong dự án của đạo diễn Denis Villeneuve.

Margaret Qualley

Margaret Qualley hiện là ứng cử viên số một cho vai Bond girl mới. Sức hút của nữ diễn viên người Mỹ tăng vọt sau màn trình diễn ấn tượng trong tiết mục tri ân thương hiệu James Bond tại lễ trao giải Oscar 2025.

Margaret được dự đoán là Bond girl tiếp theo. Ảnh: X.

Sau những vai diễn được giới phê bình đánh giá cao trong The Substance và Poor Things, minh tinh 32 tuổi hoàn toàn phù hợp với mẫu diễn viên thực lực mà đạo diễn Denis Villeneuve luôn ưa chuộng. Margaret sở hữu bảng thành tích giải thưởng đáng nể cùng sức hút phòng vé ổn định, nhưng vẫn giữ được nét tươi mới để hòa mình vào một thương hiệu mang tính biểu tượng mà không lấn át hào quang của tân điệp viên 007.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney bước vào đường đua này sau khi nhận được lời khen ngợi có cánh từ chính một cựu Bond girl. Trina Parks - nữ diễn viên người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử đảm nhận vai Bond girl (vai sát thủ Thumper đối đầu Sean Connery trong Diamonds Are Forever năm 1971) - tin rằng mỹ nhân 29 tuổi sẽ là lựa chọn "tuyệt vời" vì James Bond cần một người phụ nữ "làm chủ được sức hút giới tính của bản thân".

Tin đồn về việc Sydney Sweeney đóng Bond girl bắt đầu rộ lên từ năm ngoái khi cô tham dự đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: WireImage.

Chia sẻ với tờ Telegraph đầu tháng này, bà Trina nhận định: "Sydney đã thử sức với nhiều dạng vai diễn và thực sự làm chủ bản sắc quyến rũ của mình. Cô ấy không chỉ tài năng mà còn mang phong thái cổ điển của Hollywood. Với điện ảnh hiện đại và tương lai của 007, khán giả muốn thấy một người phụ nữ độc lập đứng cạnh Bond, và Sydney hội tụ đủ những phẩm chất đó".

Tin đồn về việc Sydney Sweeney đóng Bond girl bắt đầu rộ lên từ năm ngoái khi cô tham dự đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos. Tập đoàn Amazon của Bezos đã mua lại bản quyền thương hiệu điệp viên lừng danh này hồi đầu năm và giao dự án phim 007 mới cho đạo diễn của Dune. Nhiều nguồn tin cho biết ông chủ Amazon đang tích cực thúc đẩy việc đưa "biểu tượng gợi cảm" tóc vàng vào vai người tình của Bond, thậm chí còn rót vốn đầu tư cho thương hiệu nội y sắp ra mắt của nữ diễn viên.

Khi được Variety hỏi về tin đồn này, ngôi sao người Mỹ tỏ ra khá dè dặt: "Tôi không thể tiết lộ được. Thành thật mà nói, tôi không nắm rõ hết các đồn đoán, nhưng tôi luôn là người hâm mộ cuồng nhiệt của loạt phim này. Tôi rất hào hứng và tò mò muốn xem họ sẽ làm gì tiếp theo. Mọi thứ còn tùy thuộc vào kịch bản".

Kendall Jenner

Siêu mẫu Kendall Jenner cũng nằm trong nhóm ứng viên cho vai Bond girl tiếp theo.

Kendall cũng là ứng viên tiềm năng cho vai Bond girl. Ảnh: IGNV/FilmMagic.

Năm ngoái, Kendall từng chứng minh tình yêu dành cho 007 khi hóa thân thành Bond girl trong chiếc váy đỏ rực tại bữa tiệc sinh nhật chủ đề James Bond của mẹ cô - bà Kris Jenner. Trước đó vào năm 2019, cô cũng từng tái hiện khoảnh khắc kinh điển của minh tinh Ursula Andress trong bộ bikini trắng trên bãi biển.

Chuyên gia văn hóa và thương hiệu Nick Ede nhận định với Daily Mail rằng việc chọn Kendall sẽ là một "nước đi thông minh và hiện đại", giúp kéo theo một thế hệ khán giả trẻ mới đến với thương hiệu. "Cô ấy mang vẻ đẹp quyến rũ, điềm tĩnh và bí ẩn chuẩn mực của một Bond girl cổ điển, nhưng đồng thời sở hữu nét cá tính đương đại để tái định nghĩa vai diễn này. Kendall không chỉ là một người mẫu mà còn là một thương hiệu tự thân với sức ảnh hưởng khổng lồ trên mạng xã hội", ông phân tích.

Maya Jama và Simone Ashley

Nữ MC 32 tuổi Maya vừa gây chú ý khi rời vị trí dẫn chương trình Love Island sau bản hợp đồng trị giá hàng triệu USD với Netflix. Năm nay, cô bắt đầu lấn sân sang diễn xuất và chuẩn bị chinh phục Hollywood sau thành công của The Gentlemen và Celebrity Traitors. Cô cũng đã ký hợp đồng với công ty quản lý tài năng hàng đầu nước Mỹ là William Morris Endeavor.

Trong khi đó, ngôi sao của loạt phim ăn khách Bridgerton và The Devil Wears Prada 2 cũng công khai bày tỏ sự hào hứng nếu nhận được lời mời từ nhà sản xuất 007. Nữ diễn viên 31 tuổi chia sẻ mong muốn được tham gia nhiều dự án điện ảnh hơn, đặc biệt là dòng phim hành động hoặc giả tưởng. Khi được hỏi về việc nối gót những đàn chị như Rosamund Pike hay Halle Berry, cô thẳng thắn: "Tôi sẵn sàng chứ. Nếu cơ hội đến, tôi sẽ đón nhận". Trong trường hợp không giành được vai Bond girl, giới cá cược tin rằng Simone vẫn là ứng viên sáng giá cho vai thư ký Miss Moneypenny.

Michelle Keegan

Năm 2024, Michelle Keegan từng là cái tên dẫn đầu tỷ lệ cược cho vai Bond girl sau thành công vang dội toàn cầu của bộ phim Fool Me Once trên Netflix, nơi cô vào vai cựu phi công đặc nhiệm Maya Stern. Kết hợp với kinh nghiệm đóng phim hành động quân sự trong loạt phim Our Girl của BBC, nữ diễn viên 39 tuổi được đánh giá rất cao về khả năng thực hiện các cảnh hành động. Chồng cô, nam phát thanh viên Mark Wright, cũng công khai ủng hộ vợ trên sóng phát thanh.

Dua Lipa

Sau khi vị hôn phu Callum Turner để hụt vai James Bond vào tay Robert Pattinson, sự chú ý lại chuyển sang chính nữ ca sĩ Dua Lipa. Giọng ca Levitating từng bày tỏ khao khát được góp mặt trong vũ trụ 007, dù với tư cách diễn viên hay người thể hiện ca khúc chủ đề như Billie Eilish, Adele và Sam Smith.

Dua Lipa từng chia sẻ khao khát được tham gia dự án Bond. Ảnh: FilmMagic.

Cô từng lấn sân điện ảnh qua các bộ phim Argylle và Barbie. Trước đó, Dua Lipa từng hụt cơ hội hát nhạc phim No Time To Die về tay Billie Eilish nhưng vẫn khẳng định: "Tôi cực kỳ muốn tham gia dự án Bond. Dù chưa nhận được lời mời nào, tôi vẫn luôn khao khát điều đó".