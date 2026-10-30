Ai đang 'cứu' cổ phiếu Kosy?

Sau 29 phiên liên tục nằm giá sàn, cổ phiếu KOS của Công ty cổ phần Kosy bất ngờ tăng kịch trần ngay đầu phiên sáng, ngày 30/10 và duy trì sắc tím cho đến kết phiên trong bối cảnh VN-Index duy trì xu hướng giảm, mất gần 14 điểm chỉ còn 1.741 điểm.

Thống kê trong phiên cho thấy, KOS ghi nhận 75,6 triệu đơn vị khớp lệnh, tương đương gần 35% khối lượng cổ phiếu đang niêm yết được trao tay. Theo đó, KOS dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HoSE với thanh khoản đạt trên 232 tỷ đồng. Với mức tăng 6,8%, thị giá KOS chạm mốc 4.060 đồng/cp.

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Khối lượng cổ phiếu trên đều được thực hiện theo phương thức thoả thuận. Đáng chú ý, không chỉ nhà đầu tư trong nước mà ngay cả nhà đầu tư ngoại cũng bắt đầu hứng thú với cổ phiếu này. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại KOS cũng ghi nhận sự gia tăng đột biến so với những phiên trước, với khối lượng gần 100.000 cổ phiếu.

Trong khi đó, khối tự doanh trong nước không hề có động thái giải ngân với KOS, chủ yếu duy trì chiều bán. Lực cầu tăng đột biến khiến KOS vẫn dư hơn 11 triệu đơn vị chiều dư mua thời điểm kết thúc phiên trong khi không có một cổ phiếu nào được bán ra.

Một chi tiết đáng quan tâm và khả năng liên quan đến diễn biến đảo chiều của KOS hôm nay là trước đó, bà Hoàng Thị Yến, em dâu Chủ tịch HĐQT KOSY Nguyễn Việt Cường, đã đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS trong thời gian từ 15/10 đến 13/11, tương ứng với giá trị giao dịch lên tới 80 tỷ đồng. Nếu thương vụ thành công, bà Yến sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 3,71% tại đây.

Vậy điều gì đã khiến KOS lao dốc nhanh như vậy, giá trị vốn hoá thị trường bốc hơn hơn 87% trong hơn một tháng giao dịch qua, từ mốc 6.500 tỷ đồng ngày 18/9 đến phiên hôm nay chỉ còn 878 tỷ đồng. Các cổ đông lớn liên tục bị đeo bám trong áp lực bán giải chấp.

Từ năm 2022 đến giữa tháng 9 năm nay, cổ phiếu KOS duy trì ổn định ở mức thị giá trên 30 ngàn mỗi cổ phiếu. Đặc biệt, giai đoạn tháng 9/2025, thị giá KOS còn bật lên trên vùng giá 40 ngàn và là cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư dành nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên, từ phiên giao dịch ngày 21/9 vừa qua, KOS đối mặt với chuỗi ngày liên tiếp trong làn sóng bán tháo và giải chấp đẩy cổ phiếu vào chuỗi giảm sàn kỷ lục trở về với mức giá của cổ phiếu "trà đá", dưới 5 ngàn mỗi cổ phiếu.

Ngày 25/9, giải trình từ phía KOSY cho biết, theo đánh giá của họ, thị trường tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên các nhà đầu tư. Ngoài ra, một số công ty chứng khoán thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối làm gia tăng áp lực bán khiến giá cổ phiếu giảm và gây áp lực lên thanh khoản. Thanh khoản thị trường suy giảm, nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Gần đây nhất, KOSY tiếp tục khẳng định tác động từ thị trường đã gây áp lực tâm lý bán lên các nhà đầu tư và việc các công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin là những yếu tố quan trọng gây ảnh hưởng đến cổ phiếu.

Công ty này cũng nhấn mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm các hoạt động đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án hiện vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần KOSY hoạt động đa ngành với lĩnh vực mũi nhọn là hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Hai quý đầu năm, doanh thu đạt trên 722 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt trên 8,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 120% so với cùng kỳ nam 2025. Mục chi phí khác tăng 31% tương ứng với số tiền 1,3 tỷ đồng chủ yếu do công ty ghi nhận chi phí chậm nộp tiền sử dụng đất các dự án.