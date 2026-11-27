Tuyển Việt Nam chưa thể biết đối thủ của mình ở loại World Cup 2030 khu vực châu Á.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bất ngờ gỡ bỏ lịch tổ chức lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á, vốn dự kiến diễn ra ngày 25/12/2026 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Thời điểm tổ chức mới hiện chưa được công bố.

Theo Footy Rankings, lễ bốc thăm nhiều khả năng vẫn diễn ra trước tháng 3/2027, thời điểm vòng loại thứ nhất khởi tranh. Trong khi đó, Eurasia Football tiết lộ sự kiện có thể được dời sang tháng 2/2027.

Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đáo hạn. Việc AFC điều chỉnh lịch trình có thể giúp hai bên có thêm thời gian đàm phán, qua đó sớm định đoạt tương lai của nhà cầm quân người Hàn Quốc trước chiến dịch World Cup 2030.

Về chuyên môn, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế khi xếp thứ 17 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA công bố ngày 18/11. Với thứ hạng này, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến được vào thẳng vòng loại thứ hai và nằm ở nhóm hạt giống số 2, tránh phải đối đầu với những đội tuyển cùng nhóm như Thái Lan, Trung Quốc, Jordan, Oman và Bahrain.

Theo thể thức dự kiến, vòng loại thứ hai có 36 đội, chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu sân nhà và sân khách, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp. Vòng đấu này dự kiến diễn ra từ tháng 9/2027 đến tháng 3/2028.

Trong bối cảnh lịch thi đấu còn có VCK Asian Cup 2027, bóng đá Việt Nam sẽ đối mặt với giai đoạn đầy thách thức. Vì vậy, việc sớm giải quyết tương lai HLV Kim Sang-sik và xây dựng kế hoạch nhân sự được xem là nhiệm vụ quan trọng của VFF trong hành trình hướng tới World Cup 2030.