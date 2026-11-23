126 Chuyển động | 23/11/2026
Xóa điểm nghẽn mặt bằng dự án mở rộng Đường 428; Xã Phúc Thịnh: Người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng; Đánh thức du lịch nông nghiệp - Trải nghiệm nơi xã đảo Minh Châu... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Chương trình "126 Chuyển động" là điểm hẹn của quý khán giả vào lúc 20 giờ hàng ngày. Với dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ, chương trình sẽ luôn đồng hành, mang đến những góc nhìn trực diện về nhịp sống hối hả, những câu chuyện dân sinh nóng hổi và cả những nút thắt đang chờ được tháo gỡ tại các địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/126-chuyen-dong-23-11-2026-2462611231916145.htm