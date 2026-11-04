Xử lý nghiêm để răn đe

Hình ảnh vi phạm.

Công an xã Dục Nông khẩn trương xác minh, xác định người điều khiển xe máy là Y.K.M (2009) chở theo Y.D (2009, cùng trú xã Dục Nông).

Cơ quan Công an đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc với sự tham gia của người giám hộ. Tại đây, Y.K.M thừa nhận hành vi vi phạm. Công an xã Dục Nông đã xử lý trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.