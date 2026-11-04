Xử lý nghiêm để răn đe
Qua công tác nắm tình hình và thông tin phản ánh của người dân, ngày 2-11, Công an xã Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) ghi nhận sự việc 2 thiếu niên điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (có hành vi dùng chân đẩy một xe đạp điện lưu thông cùng chiều.
Công an xã Dục Nông khẩn trương xác minh, xác định người điều khiển xe máy là Y.K.M (2009) chở theo Y.D (2009, cùng trú xã Dục Nông).
Cơ quan Công an đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc với sự tham gia của người giám hộ. Tại đây, Y.K.M thừa nhận hành vi vi phạm. Công an xã Dục Nông đã xử lý trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xu-ly-nghiem-de-ran-de-post360466.html