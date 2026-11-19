Văn minh thương mại được thể hiện ở việc kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng...; có thái độ phục vụ thân thiện, tôn trọng khách hàng. Từ năm 2021 đến nay, Chi cục QLTT tỉnh đã xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại gắn với thực hiện văn minh thương mại theo từng năm. Trên cơ sở đó, các đội QLTT trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở và ban quản lý các chợ để hoạt động tuyên truyền được triển khai thường xuyên đến các cơ sở kinh doanh.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 tuyên truyền pháp luật đến chủ cơ sở kinh doanh gas tại phường Tam Thanh

Ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội QLTT số 1 cho biết: Địa bàn đội phụ trách tập trung số lượng lớn cơ sở kinh doanh với khoảng 5.000 cơ sở. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đội đã ký quy chế phối hợp tuyên truyền pháp luật và thực hiện văn minh thương mại với UBND 4 phường, 2 ban quản lý chợ trên địa bàn. Đây là cơ sở để đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đến các cơ sở kinh doanh.

Cùng với thiết lập cơ chế phối hợp, lực lượng QLTT tỉnh còn đẩy mạnh tổ chức các hội nghị phổ biến quy định pháp luật. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, các đội QLTT đã tổ chức 118 hội nghị, thu hút trên 10.000 lượt người tiêu dùng, tổ chức, cơ sở kinh doanh tham gia. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến về văn minh thương mại còn được lực lượng QLTT tỉnh lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng QLTT tỉnh đã yêu cầu khoảng 11.000 lượt cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện các nội dung này.

Chị Đỗ Thị Hậu, chủ cửa hàng kinh doanh hoa quả, đặc sản vùng miền tại thôn An Ninh, xã Hữu Lũng cho biết: Qua các buổi tuyên truyền và hướng dẫn của lực lượng QLTT trong các đợt kiểm tra, tôi hiểu rõ hơn các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, tôi chủ động thực hiện đúng các quy định và chú trọng thái độ phục vụ, giao tiếp thân thiện, tôn trọng khách hàng.

Theo số liệu của Chi cục QLTT, trong giai đoạn 2021–2025, vào tháng 12 hằng năm, chi cục tiến hành khảo sát từ 160 - 200 hộ kinh doanh và kết quả cho thấy: tỷ lệ hộ thực hiện các tiêu chí văn minh thương mại đều đạt trên 95%. Các hộ cơ bản chấp hành tốt việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết, không kinh doanh hàng giả, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...; đồng thời chú trọng hơn đến thái độ phục vụ khách hàng.

Bà Hoàng Thị Huyền, khối 3, phường Đông Kinh cho biết: Tôi đi chợ mua hàng thấy hàng hóa được bày bán gọn gàng, có thông tin nguồn gốc rõ ràng, giá cả cũng được niêm yết cụ thể. Người bán hàng cởi mở, nhiệt tình hơn. Vì thế, mỗi khi đi mua sắm, tôi cũng thấy yên tâm hơn.

Ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho biết: Thời gian tới, chi cục tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với chính quyền cơ sở, ban quản lý chợ đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các kênh phổ biến pháp luật. Đồng thời, chi cục duy trì kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, từng bước đưa việc thực hiện các quy định về văn minh thương mại trở thành nền nếp.

Xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lành mạnh không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo dựng niềm tin, nâng cao uy tín của các cơ sở kinh doanh. Với những giải pháp thiết thực, lực lượng QLTT tỉnh đang từng bước đưa các quy định về văn minh thương mại đi vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, bền vững.