Ở giai đoạn 5 năm kế tiếp, duy trì diện tích khoảng trên 700ha (trồng mới và hiện có), chú trọng công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư, liên kết chế biến sâu, tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm từ cây quế. Đồng thời khuyến khích mở rộng diện tích trồng quế theo hình thức xen canh, diện tích chuyển đổi, diện tích đất khác.

Ông Trần Văn Tín, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Trà Giáp cho biết, diện tích quế hiện có trên địa bàn xã là 403ha, tương ứng khoảng 1.007.500 cây. Diện tích có hoạt động khai thác bình quân mỗi năm ước khoảng 50ha. Sản lượng vỏ quế thường đạt khoảng 50 - 100 tấn/năm, ngoài ra còn có các sản phẩm phụ như thân, cành, nhánh, lá. Riêng năm 2025, sản lượng khai thác ước đạt trên 100 tấn vỏ quế; doanh thu bán vỏ quế ước khoảng 6,5 - 7 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026 - 2030, xã phấn đấu duy trì sản lượng khai thác từ 100 tấn vỏ quế/năm trở lên; đến năm 2030, thu nhập bình quân từ cây quế của hộ tham gia đề án tăng tối thiểu 15% so với thời điểm trước khi tham gia. Đồng thời có từ 1-2 cơ sở chế biến tinh dầu quế; từ 2-3 cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ quế và 2 sản phẩm trở lên được công nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, 1 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao...