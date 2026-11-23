Mới đây, Ngọc Hà đăng tải hình ảnh NSND Công Lý trong Táo Quân cùng bài viết dài trên trang cá nhân. Mở đầu tâm sự, cô nhắc đến quãng thời gian gắn bó với chương trình: "Hơn hai thập kỷ có Táo quân, vậy mà mình cũng đã dành gần một nửa cuộc đời để xem và chờ đợi chương trình 'Gặp nhau cuối năm'".

Ngọc Hà thừa nhận từng có thời điểm cảm thấy Táo Quân không còn hấp dẫn như trước. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp chứng kiến quá trình tập luyện, cô mới thấu hiểu những vất vả mà các nghệ sĩ và ê-kíp phải trải qua. Cô viết: "Nhưng chỉ đến khi tận mắt chứng kiến mọi người tập luyện, mình mới thực sự thấu hiểu các nghệ sĩ và toàn bộ ê-kíp đã phải vất vả, mệt mỏi đến nhường nào".

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý có những chia sẻ đáng chú ý về chương trình Táo Quân.

Theo lời kể của Ngọc Hà, thời gian tập Táo thường kéo dài cả tháng, các nghệ sĩ phải làm việc đến đêm muộn và trở về nhà khi trời đã sáng. Đó cũng là khoảng thời gian mùa đông miền Bắc rét buốt nhất. Không chỉ chịu áp lực công việc, nhiều người còn phải tạm gác thời gian dành cho gia đình để tập trung hoàn thành chương trình.

Cô cũng chia sẻ góc nhìn về những ý kiến trái chiều của khán giả. Theo Ngọc Hà, một số lời thoại, tình huống trên sân khấu có thể không được giữ nguyên khi phát sóng do phải trải qua quá trình cắt dựng, biên tập và kiểm duyệt. Bởi vậy, cô phần nào hiểu được lý do người xem chưa hài lòng, nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những bình luận thiếu thiện chí dành cho nghệ sĩ.

Điều khiến nhiều người chú ý nhất trong bài viết là mong ước của Ngọc Hà dành cho chồng. Cô bày tỏ: "Chỉ biết rằng, mình vẫn mong có Táo, vẫn muốn được xem Táo, vẫn muốn được chờ đợi khoảnh khắc các nghệ sĩ xuất hiện trên màn ảnh mỗi dịp cuối năm".

Đặc biệt, khi nhắc đến NSND Công Lý, Ngọc Hà viết: "Và hơn hết, mình vẫn muốn được nhìn thấy ông già trong bức ảnh này tiếp tục hoá trang thật xinh xắn, lại được đứng trên sân khấu, được làm công việc mà anh đã dành biết bao năm tháng để yêu thương và gắn bó".

Không chỉ mong chồng trở lại Táo Quân, cô còn hy vọng một ngày được thấy anh xuất hiện trên truyền hình, sân khấu kịch nói và đảm nhận những vai diễn mới. Dẫu vậy, Ngọc Hà cũng bộc bạch rằng có những mong ước có thể khó trở thành hiện thực như trước đây. Cuối bài viết, cô gửi lời chúc chồng luôn mạnh khỏe, bình an và bày tỏ mong muốn gia đình có thêm nhiều ngày tháng vui vẻ bên nhau.

NSND Công Lý.

NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân. Bên cạnh dấu ấn sân khấu, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều phim truyền hình như Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Sống chung với mẹ chồng, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái và Hướng dương ngược nắng.

Sau biến cố sức khỏe năm 2021, NSND Công Lý giảm tần suất hoạt động nghệ thuật để tập trung phục hồi. Những năm gần đây, anh từng bước trở lại màn ảnh với một số vai diễn phù hợp, trong đó có Trạm cứu hộ trái tim và Cha tôi, người ở lại. Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn nhận được sự đồng hành, chăm sóc từ vợ trong cuộc sống thường ngày.

Những chia sẻ của Ngọc Hà một lần nữa cho thấy tình cảm cô dành cho chồng cũng như sự trân trọng đối với hành trình nghệ thuật của anh. Mong muốn được nhìn thấy NSND Công Lý trở lại sân khấu Táo Quân có lẽ cũng là tâm tư của nhiều khán giả từng yêu mến vai diễn Bắc Đẩu suốt nhiều năm qua.