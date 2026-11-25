U17 Hàn Quốc toàn thắng.

Trước cuộc đối đầu với U17 Ecuador, Hàn Quốc sớm nắm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Dù chỉ cần một trận hòa để bảo vệ vị trí dẫn đầu, đội bóng Đông Á vẫn nhập cuộc chủ động và nhanh chóng áp đặt thế trận.

Ngay phút thứ 7, U17 Hàn Quốc có bàn mở tỷ số sau tình huống tấn công bên cánh phải. Kim Jiho đột phá tốc độ rồi căng ngang vào vùng cấm. Thủ môn Mijail Vaca đẩy bóng nhưng pha xử lý sau đó của hậu vệ Carlos Medina vô tình đưa bóng về lưới nhà.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Hàn Quốc thi đấu càng tự tin. Họ tổ chức phòng ngự kín kẽ, đồng thời khai thác hiệu quả những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Phút 22, Nam Ian nhân đôi cách biệt bằng cú sút chéo góc hiểm hóc sau pha phối hợp tấn công trung lộ.

Ngay đầu hiệp hai, U17 Hàn Quốc tiếp tục giáng đòn mạnh vào đối thủ. Phút 46, Kim Jiho xâm nhập vùng cấm rồi dứt điểm. Dù cú sút không thật sự hoàn hảo do cầu thủ này trượt chân, bóng vẫn chạm hậu vệ Ecuador đổi hướng, khiến thủ môn Vaca không kịp phản ứng.

Bị dẫn trước ba bàn, U17 Ecuador buộc phải đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể. Jhon Guerrero thắp lại hy vọng cho đội bóng Nam Mỹ ở phút 59. Đến phút 78, Luis Fragozo tiếp tục rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

Tuy nhiên, U17 Hàn Quốc vẫn đứng vững ở những phút cuối. Kết quả thắng 3-2 giúp đội bóng Đông Á hoàn tất vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối. Đáng chú ý, U17 Hàn Quốc ghi tới 12 bàn và chỉ để lọt lưới hai lần.

Ở trận còn lại, U17 Uganda thắng U17 New Caledonia 6-0 để giành vé trực tiếp vào vòng knock-out. Trong khi đó, U17 Ecuador có cùng 4 điểm như U17 Uganda nhưng đứng thứ 3 và phải chờ đợi các bảng đấu khác để biết số phận của mình.

Thứ hạng chung cuộc ở bảng B.