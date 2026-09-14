Tuổi 35 của Phạm Hương

Mới đây, Phạm Hương gây chú ý khi chia sẻ đoạn video mừng sinh nhật tuổi 35 tại Mỹ. Cô viết: "Just grateful to be here, grateful to be growing and grateful to be 35" (tạm dịch: Chỉ đơn giản là biết ơn vì được ở đây, biết ơn vì bản thân đang trưởng thành và biết ơn vì đã bước sang tuổi 35).

Trong loạt ảnh được đăng tải, Phạm Hương gây chú ý với diện mạo rạng rỡ, thần thái tự tin. Ở tuổi 35, người đẹp nhận nhiều lời khen khi vẫn giữ được vẻ ngoài cuốn hút, cũng như ngày càng mặn mà, trưởng thành dù đã nhiều năm rời xa showbiz. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng tuổi mới của nàng hậu gốc Hải Phòng.

Có thể thấy, ở tuổi 35, nàng hậu lựa chọn một cuộc sống bình dị nhưng vẫn chủ động theo đuổi đam mê riêng. Đây cũng là hình ảnh khác biệt của Phạm Hương so với thời kỳ cô từng là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất làng giải trí Việt.

Phạm Hương chúc mừng bản thân bước sang tuổi 35.

Hiện tại, Phạm Hương sống cùng chồng và hai con trai tại Los Angeles. Sau ba năm kinh doanh cửa hàng hoa, hồi tháng 1, nàng hậu chia sẻ việc thử sức mở rộng mô hình hoạt động với thương hiệu Flower Wedding by Bee, đặt trụ sở tại Northern California.

Phạm Hương cho biết những tháng gần đây cô gần như kín lịch vì mùa cưới tại Mỹ. Người đẹp thường có mặt tại cửa hàng từ sáng sớm, cùng đội ngũ chuẩn bị ý tưởng, triển khai các dự án và gặp gỡ khách hàng. Bên cạnh những đơn hàng hoa, cô bắt đầu đảm nhận việc thiết kế, trang trí cho các đám cưới và sự kiện. Theo Phạm Hương, công việc này kế thừa niềm yêu thích về chất liệu, bố cục và sự tỉ mỉ được hình thành từ thời hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nội thất.

Dù bận rộn, người đẹp luôn ưu tiên gia đình. Những ngày ít việc, cô đưa đón con đi học; khi lịch trình dày, chồng sẽ đảm nhận. Buổi tối, cả nhà quây quần ăn uống, trò chuyện, cùng các con học bài và đọc sách.

Phạm Hương cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa có kế hoạch trở lại showbiz. "Tôi tin vào chữ duyên. Nếu có, một ngày nào đó tôi sẽ trở lại, còn không thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ", cô bày tỏ.

Ở tuổi 35, Phạm Hương thử sức với nghề tổ chức tiệc cưới ở Mỹ.

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng, từng vào top 10 Vietnam's Next Top Model 2010. Sau đó, cô đăng quang Miss Universe Vietnam 2015 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015) và đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2015 nhưng không đạt thành tích cao.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Hương liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chương trình truyền hình và hoạt động thời trang. Đến năm 2018, cô sang Mỹ chữa bệnh và định cư đến nay. Thời gian đầu, cô ký hợp đồng với các công ty giải trí Lipps LA và Renew Artists, tiếp tục hoạt động người mẫu, chụp ảnh tạp chí. Sau khi quen với cuộc sống tại Mỹ, cô chuyển hướng kinh doanh, mở cửa hàng hoa và dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc gia đình.