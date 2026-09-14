Con trai của Trung tá Trần Văn Tùng: 'Sao mẹ lại khóc khi bố đi công tác?'

“Bố đi công tác rồi sẽ về”

Chiều 14/9, trong lễ tiễn đưa Trung tá Trần Văn Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng, những người có mặt không ai giữ được nước mắt. Khi huyệt đất dần được lấp lại, người vợ của anh bật khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn lại giữa vòng tay người thân, đồng đội và bà con đến tiễn biệt. Ở bên cạnh, cậu con trai nhỏ của Trung tá Trần Văn Tùng ngước nhìn mẹ, rồi ngây thơ hỏi: “Sao mẹ lại khóc khi bố đi công tác?” Một câu hỏi bình thường của một đứa trẻ, nhưng trong hoàn cảnh ấy lại khiến những người chứng kiến nghẹn lòng

Sau khi nhận tin Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh trong lúc lao xuống sông Trà Lý cứu người, gia đình đã cố gắng lựa lời để nói với cháu nhỏ. Người lớn nói với các cháu rằng “Bố đi công tác rồi sẽ về”. Có lẽ, đó là cách gia đình muốn giữ cho những đứa trẻ một khoảng bình yên, tránh để các con phải đối diện ngay với sự thật quá khắc nghiệt rằng người cha mà chúng yêu thương sẽ không bao giờ trở về nữa.

Chứng kiến mẹ khóc nức nở bên huyệt đất của cha, cậu bé vẫn chưa thể hiểu tại sao một chuyến “đi công tác” lại khiến mẹ đau đớn đến vậy.

Những giọt nước mắt nấc nghẹn

Không có lời giải thích nào đủ nhẹ nhàng cho một đứa trẻ về sự mất mát này. Cũng không có cách nào để nói với em nhỏ rằng người cha mà em đang mong đợi sẽ trở về đã nằm lại sau hành động quên mình cứu một người khác.

Trung tá Trần Văn Tùng ra đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại người vợ và những đứa con thơ. Những ngày qua, câu chuyện về người quân nhân lao xuống dòng sông dữ để cứu người đã lay động nhiều người.

Trong lễ tang, người thân nhiều lần bật khóc. Đồng đội lặng người. Bà con, hàng xóm đứng bên ngoài căn nhà tang lễ cũng không giấu được những giọt nước mắt. Có những người đến tiễn anh dù chưa từng gặp mặt, chỉ bởi họ biết anh đã chọn bước xuống dòng nước trong lúc một người khác đang cần được cứu. Họ cúi đầu trước linh cữu người lính, trước một hành động mà có lẽ anh không kịp nghĩ đến sự sống còn của chính mình.

Và rồi, khi huyệt đất khép lại, tiếng khóc của người vợ hòa cùng sự ngơ ngác của những đứa trẻ.