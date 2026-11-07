Tuần tra phát hiện 'đặc sản'

Đối tượng Phan Văn Dũng và tang vật.

Tại thời điểm kiểm tra, Dũng khai nhận đã mua cá thể Tê tê nói trên tại địa phương và đang đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Xác định đây là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, Công an xã Lệ Thủy đã bàn giao cá thể Tê tê tang vật vụ việc cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để chăm sóc và cứu hộ theo quy định. Ngày 6-11, Công an xã Lệ Thủy cho biết, đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Dũng theo quy định của pháp luật.

T.LỆ

* Chiều 5-11, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT- Công an tỉnh Hà Tĩnh) làm nhiệm vụ tại Km396+100 Quốc lộ 15 (đoạn qua xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đã kiểm tra, phát hiện xe tải thùng có vận chuyển 19 bao mỡ bò và 2 bao móng chân bò (tổng trọng lượng khoảng 1,4 tấn) trong tình trạng ôi thiu, bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng phát hiện 1,4 tấn phụ phẩm động vật bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản, bàn giao phương tiện và toàn bộ số hàng hóa cho Công an xã Toàn Lưu phối hợp với Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.