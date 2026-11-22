Từ những sản phẩm gần gũi trong đời sống thường ngày, người nông dân, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất đang từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, mở thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Lãnh đạo xã Nhữ Khê giới thiệu nông sản qua mạng xã hội giúp tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân. Ảnh: sonnmt.tuyenquang.gov.vn

Đưa công nghệ về với phiên chợ quê

Trong không gian Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Yên Sơn, 22 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và những sản vật đặc trưng của các thôn đã tạo nên một phiên chợ phong phú, mang đậm sắc màu địa phương. Điều đáng chú ý, bên cạnh hoạt động mua bán trực tiếp, phiên livestream đã mở thêm một kênh giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Không cần có mặt tại phiên chợ, người tiêu dùng vẫn có thể theo dõi, tìm hiểu thông tin, tương tác với người bán và đặt mua những sản phẩm mình yêu thích thông qua môi trường mạng.

Một trong những sản phẩm được giới thiệu tại phiên livestream là phật thủ của hộ ông Hoàng Văn Sơn, thôn Đình Kính. Từ một sản phẩm nông nghiệp địa phương, những trái phật thủ có thêm cơ hội được quảng bá đến khách hàng thông qua hình thức bán hàng trực tuyến. Việc tham gia phiên chợ số không chỉ giúp hộ sản xuất giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra khả năng tiếp cận những khách hàng ngoài phạm vi tiêu thụ truyền thống. Đây cũng là hướng đi mà địa phương đang khuyến khích các hộ nông dân từng bước làm quen, từ sản xuất nông sản đến chủ động tìm kiếm thị trường thông qua công nghệ.

Cùng tham gia phiên livestream, Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Bình Minh giới thiệu 4 sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng. Các sản phẩm trà OCOP được khách hàng quan tâm, tìm hiểu và đặt mua. Với những hợp tác xã đã chú trọng xây dựng sản phẩm, thương hiệu và nâng cao chất lượng, việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ hàng hóa được xem là hướng tiếp cận phù hợp, góp phần đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở thêm cơ hội xây dựng thị trường ổn định.

Theo UBND xã Yên Sơn, hoạt động livestream bán hàng đã thu hút trên 1.000 lượt xem và tương tác, hỗ trợ 5 chủ thể giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh phật thủ của hộ ông Hoàng Văn Sơn và các sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Bình Minh, chương trình còn giới thiệu ổi của thôn Bình Ca, các loại bánh của Công ty Phương Ly Bakery và sản phẩm trang trí thủ công của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại ANDECOR. Qua hoạt động này, khoảng 50 đơn hàng được ghi nhận, trong đó các sản phẩm trà OCOP và ổi nhận được sự quan tâm, tìm hiểu và đặt mua của nhiều khách hàng.

Dù kết quả bước đầu còn khiêm tốn, hoạt động đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc ứng dụng công nghệ số để kết nối tiêu thụ nông sản. Nếu như trước đây, người sản xuất chủ yếu giới thiệu, bán hàng tại các phiên chợ, cửa hàng hoặc thông qua những mối tiêu thụ quen thuộc thì nay, với điện thoại thông minh và các nền tảng mạng xã hội, sản phẩm có thể được giới thiệu đến nhiều người tiêu dùng cùng lúc. Khách hàng không chỉ được cung cấp thông tin mà còn có thể trực tiếp trao đổi với người bán, tìm hiểu đặc điểm, chất lượng sản phẩm trước khi quyết định đặt mua.

Điểm đáng ghi nhận từ phiên chợ số Yên Sơn còn nằm ở việc tạo cơ hội để các hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân tiếp cận những kỹ năng mới. Thông qua hoạt động thực tế, các chủ thể sản xuất được làm quen với cách giới thiệu sản phẩm trên môi trường mạng, tương tác với khách hàng, tiếp nhận đơn hàng trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR. Từ những thao tác ban đầu, công nghệ số từng bước trở thành công cụ hỗ trợ người dân trong hoạt động kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

Mở rộng không gian tiêu thụ nông sản

Yên Sơn là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp với 10.179,2 ha đất nông nghiệp, chiếm 86,3% diện tích tự nhiên. Những năm qua, xã từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển cây ăn quả, cây lâm nghiệp và chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm. Năm 2025, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 12.306 tấn; diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 106,9 ha. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển nông nghiệp hàng hóa, từng bước gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.

Hiện toàn xã có 13 hợp tác xã, 14 trang trại và 9 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, tiêu biểu như Trà ổi Bình Minh, các sản phẩm trà thảo dược, ổi Lê Bình Minh, trứng gà tre Quý Hằng, mật ong hoa rừng Lang Quán và bưởi Da xanh tép hồng Tứ Quận… Những sản phẩm này không chỉ phản ánh tiềm năng sản xuất nông nghiệp mà còn cho thấy nỗ lực của người dân, các hợp tác xã trong nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và từng bước tạo dựng chỗ đứng trên thị trường.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, sản xuất được sản phẩm có chất lượng mới chỉ là một phần của quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp. Việc quảng bá, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng cũng có ý nghĩa quan trọng. Chính vì vậy, đưa nông sản lên các nền tảng số không chỉ là giải pháp mở rộng kênh bán hàng mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh theo hướng chủ động hơn, thích ứng với nhu cầu thị trường.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn. Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng số cho các hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ xây dựng hình ảnh, thương hiệu, chuẩn hóa thông tin và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Cùng với việc đưa các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng lên sàn thương mại điện tử và nền tảng số, xã sẽ duy trì, nhân rộng các phiên livestream kết nối tiêu thụ nông sản, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Lê Văn Tuấn, mục tiêu lâu dài của địa phương là từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế số trong nông nghiệp, tạo sự kết nối giữa sản xuất, quảng bá, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Qua đó, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Từ những gian hàng nông sản trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Yên Sơn, phiên livestream bán hàng đã bước đầu mở ra một cách tiếp cận mới trong kết nối sản xuất với thị trường. Các đơn hàng sau một phiên bán hàng trực tuyến chưa phải là con số lớn, nhưng điều đáng quan tâm hơn là cơ hội để người nông dân làm quen với công nghệ, từng bước thay đổi phương thức kinh doanh. Khi những kỹ năng số trở nên gần gũi và được ứng dụng thường xuyên trong đời sống sản xuất, những trái phật thủ, quả ổi, sản phẩm trà và nhiều sản vật của làng quê Yên Sơn sẽ có thêm cơ hội vươn xa, mang theo cả giá trị lao động và khát vọng nâng cao thu nhập của người dân.