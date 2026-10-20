Trực tiếp Man City vs AEK

Man City được đánh giá cao hơn AEK. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại trước Paris Saint-Germain ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League, thầy trò Enzo Maresca có cơ hội cải thiện thành tích khi đối đầu đại diện Hy Lạp trên sân nhà.

Tại Premier League, Man City vẫn duy trì thành tích toàn thắng sau bảy vòng đấu. Chiến thắng 3-2 trước Ipswich Town cuối tuần qua tiếp tục giúp đội bóng của HLV Maresca giữ đà hưng phấn, nhưng lịch thi đấu dày đặc buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng về nhân sự. Sau trận gặp AEK, Man City sẽ làm khách trước Aston Villa, đối thủ đang có dấu hiệu tiến bộ.

Ở phía bên kia, AEK trở lại sân chơi hàng đầu châu Âu lần đầu tiên kể từ mùa giải 2018/19. Đội bóng Hy Lạp khởi đầu bằng chiến thắng sít sao trước LASK, nhưng sau đó để thua Shakhtar Donetsk với tỷ số 1-3.

Tại giải quốc nội, AEK vẫn bất bại sau sáu trận, song hai trận hòa khiến họ chỉ đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Cuộc đối đầu với Atromitos cuối tuần qua bị hoãn do lịch thi đấu châu Âu, giúp thầy trò Marko Nikolic có thêm thời gian chuẩn bị cho chuyến hành quân đến Manchester.

Về lực lượng, Man City chịu tổn thất đáng kể khi Antoine Semenyo dự kiến phải nghỉ khoảng hai tháng vì chấn thương đầu gối gặp phải ở trận đấu gần nhất.

Man City mất đi ngòi nổ Semenyo. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, tình trạng chấn thương bàn chân của Erling Haaland chưa được đánh giá là quá nghiêm trọng, nhưng tiền đạo người Na Uy nhiều khả năng được cho nghỉ để đảm bảo thể trạng. Ngoài ra, hậu vệ trái Nico O'Reilly chưa bình phục chấn thương lưng và cũng khó góp mặt.

Nếu xoay tua đội hình, Rayan Ait-Nouri có thể được trao cơ hội thể hiện ở hành lang trái, trong khi tân binh Allan có khả năng ra sân ngay từ đầu. Phil Foden được xem là phương án thay thế Haaland ở vị trí "số 9", với sự hỗ trợ từ các cầu thủ tấn công phía sau.

Man City có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Donnarumma trong khung thành; Nunes, Dias, Guehi và Ait-Nouri ở hàng thủ; Anderson cùng Bouaddi đá tiền vệ trung tâm. Allan, Cherki và Doku hỗ trợ Foden trên hàng công.

Với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình vượt trội, Man City được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, bài toán xoay tua lực lượng có thể ảnh hưởng đến cách vận hành của đội chủ sân Etihad trong cuộc đọ sức này.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.