TPHCM vừa yêu cầu rà soát những dự án đã được báo cáo là hết vướng mắc. Một câu hỏi rất thực tế đặt ra: nếu một dự án đã được gỡ vướng mà vẫn chưa triển khai, việc gì còn phải làm và ai có thẩm quyền giải quyết?

Câu hỏi ấy cho thấy ý nghĩa của Quy định số 231-QĐ/TW về thực hiện trách nhiệm giải trình trong Đảng, do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị ký ngày 25-11-2026.

Quy chế chất vấn trong Đảng ban hành năm 2008 đã quy định quyền hỏi, quyền hỏi thêm và trách nhiệm trả lời tại hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Trên nền tảng ấy, Quy định 231 thiết lập một quy trình riêng về giải trình. Cấp ủy, tổ chức đảng có quyền yêu cầu cấp dưới và đảng viên thuộc phạm vi quản lý giải trình.

Cấp ủy viên, đảng viên có thể trực tiếp nêu yêu cầu tại hội nghị cấp ủy hoặc cuộc họp chi bộ nơi mình là thành viên hoặc tham gia sinh hoạt, về vấn đề cụ thể, có căn cứ và thuộc phạm vi quy định. Một vấn đề bức xúc vì thế có thể được đặt ra ngay từ nơi gần sự việc nhất.

Điểm mới có sức nặng nhất nằm ở việc phải làm sau khi nghe giải trình. Quá trình giải trình phải được ghi biên bản. Cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm ban hành kết luận hoặc thông báo kết luận, chỉ rõ điều gì đã sáng tỏ, việc gì cần tiếp tục làm, trách nhiệm và biện pháp khắc phục nếu có. Kết quả được dùng trong kiểm tra, giám sát, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên và công tác cán bộ.

Việc né tránh giải trình hoặc không thực hiện đầy đủ kết luận có thể bị xem xét, xử lý. Một câu hỏi xác đáng, qua đó, có thể dẫn tới một việc phải sửa và một trách nhiệm có thể kiểm tra.

Quy định mới còn đặt trách nhiệm lên chính người yêu cầu và tổ chức kết luận. Yêu cầu phải có căn cứ, đúng thẩm quyền. Tổ chức ban hành kết luận phải chịu trách nhiệm về kết luận của mình. Người giải trình được trình bày hoàn cảnh, nguyên nhân và rủi ro, được bảo lưu ý kiến và kiến nghị xem xét lại khi có căn cứ.

Kết quả giải trình cũng có thể là cơ sở xem xét biện pháp bảo vệ cán bộ thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Những bảo đảm ấy giúp đánh giá công bằng người dám quyết, nhất là khi một quyết định có căn cứ vẫn gặp trở ngại trong thực tế.

Nguyên tắc “quyền hạn đến đâu, trách nhiệm giải trình đến đó” có ý nghĩa với cả quyết định đã ban hành và quyết định đáng lẽ phải được đưa ra. Làm rõ căn cứ của một quyết định có thể phát hiện dấu hiệu ưu ái, vụ lợi.

Làm rõ vì sao một hồ sơ bị chuyển qua nhiều đầu mối có thể chỉ ra sự quan liêu, đùn đẩy và cái giá của sự chậm trễ. Đó là cách gắn chất vấn trong Đảng với kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực ngay trong công việc hàng ngày.

Người dân và doanh nghiệp sẽ cảm nhận được giá trị của Quy định 231 qua những chuyển biến cụ thể: một hồ sơ thôi đi vòng, một vướng mắc được xử lý đúng thẩm quyền, một công trình đủ điều kiện được thi công trở lại...

Khi câu hỏi trong sinh hoạt Đảng dẫn đến thay đổi như thế trong đời sống, trách nhiệm giải trình vừa củng cố kỷ cương, vừa tạo thêm niềm tin để cán bộ chủ động quyết định và hành động vì lợi ích chung.