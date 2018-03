Tòa án Slovakia ra lệnh đình chỉ hoạt động của dịch vụ taxi Uber

Một tòa án ở Slovakia đã ra lệnh đình chỉ hoạt động của dịch vụ taxi Uber tại nước này, nhằm đáp lại đơn kiện của các tài xế taxi truyền thông cho rằng hãng này cạnh tranh không công bằng.

Các mẫu xe tự lái của Uber. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù quyết định này có hiệu lực từ ngày 6/3, nhưng đến ngày 26/3 mới được công bố và các dịch vụ của Uber vẫn hoạt động tại thủ đô Bratislava.

Hiệp hội tài xế taxi ở Bratislava đã có đơn kiện Uber vào tháng 1, cho rằng các tài xế xe Uber không đáp ứng yêu cầu của các lái xe taxi chuyên nghiệp, đồng thời xe chạy dịch vụ Uber cũng không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, cũng như quy định đối với các dịch vụ chuyên chở.

Hãng Uber tại Slovakia từ chối bình luận cho tới khi nhận được quyết định chính thức của tòa án.

Uber đã phải đối mặt với những bất ổn pháp lý và luật pháp trên khắp thế giới trong bối cảnh sự ngày càng gia tăng sự phản đối từ các dịch vụ taxi truyền thống. Tháng 12, Tòa Công lý châu Âu (ECJ) của Liên minh châu Âu (EU) ra phán quyết Uber là một công ty vận tải thông thường thay vì là một ứng dụng công nghệ, do đó phải tuân thủ các quy định tương tự như một hãng taxi thông thường tại EU. Cũng trong năm ngoái, Cơ quan Giao thông London (TfL) của Anh thông báo rút giấy phép hoạt động của Uber tại thành phố này từ cuối tháng 9, TfL cho biết “cách thức và hành vi của Uber thể hiện thiếu trách nhiệm doanh nghiệp” liên quan đến một số vấn đề an toàn và an ninh cho cộng đồng. Uber hiện vẫn đang kháng cáo quyết định này.

Uber, được thành lập vào năm 2009 tại bang California (Mỹ), là hãng chuyên cung cấp dịch vụ xe đi chung cho khách hàng sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh trực tiếp kết nối với lái xe và được trả một mức giá rẻ hơn so với các hãng taxi truyền thống. Kể từ khi đi vào hoạt động, Uber đã mở rộng dịch vụ của mình tới hơn 600 thành phố tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới, mang tới nhiều lựa chọn mới cho cả người dùng và người lái. Tuy nhiên, hãng cũng đối mặt với nhiều phản đối từ các doanh nghiệp taxi vì cho rằng hình thức này không tuân thủ các quy tắc của taxi truyền thống.

Mới đây nhất, uy tín của Uber cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi hãng này vướng vào bê bối che giấu vụ đánh cắp thông tin của 57 triệu khách hàng, vốn xảy ra hồi cuối năm 2016. Theo một nguồn tin nội bộ, Uber đã phải trả cho tin tặc 100.000 USD để xóa bỏ các dữ liệu đánh cắp nói trên, đồng thời tìm cách giấu giếm vụ việc và không đưa ra cảnh báo với những khách hàng của Uber.

TTXVN/Báo Tin tức