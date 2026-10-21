Thêm cầu thủ muốn rời MU

Amass muốn rời MU.

Theo Daily Mail, việc liên tục phải ngồi dự bị trong đội hình của HLV Michael Carrick khiến Amass cân nhắc tìm kiếm bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp.

Amass từng được kỳ vọng trở thành phương án tiềm năng bên hành lang trái của MU. Tuy nhiên, thực tế tại Old Trafford đang diễn ra không như mong đợi khi hậu vệ người Anh mới có vỏn vẹn 18 phút cho đội một trên mọi đấu trường trong mùa giải hiện tại.

Điều đáng chú ý là MU không có được lực lượng mạnh nhất ở vị trí hậu vệ trái. Luke Shaw và Patrick Dorgu đều gặp vấn đề thể lực, nhưng Amass vẫn không thể tận dụng cơ hội để ghi điểm với ban huấn luyện. Thay vào đó, HLV Carrick ưu tiên Diogo Dalot, Noussair Mazraoui và thậm chí cả trung vệ Ayden Heaven cho những phương án nhân sự liên quan đến vị trí này.

Amass không muốn chịu cảnh dự bị. Ảnh: Reuters.

Lần duy nhất Amass xuất hiện trong đội hình MU mùa này là khi được tung vào sân từ ghế dự bị ở chiến thắng 4-0 trước Sabah tại Champions League hồi tháng trước. Quãng thời gian ít ỏi đó chưa đủ giúp cầu thủ trẻ tạo dấu ấn.

Thực tế, khả năng Amass ra đi đã được đề cập từ kỳ chuyển nhượng mùa hè. MU sẵn sàng xem xét để hậu vệ sinh năm 2007 ra đi theo dạng cho mượn hoặc bán đứt. Tuy nhiên, việc đội bóng không thể chiêu mộ thêm một hậu vệ trái khiến kế hoạch này bị gác lại.

Burnley từng là một trong những đội đàm phán để chiêu mộ Amass nhưng bất thành. Theo Daily Mail, nhiều CLB tại Championship cũng sẵn sàng cân nhắc thương vụ khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Mùa trước, Amass từng khoác áo Sheffield Wednesday theo dạng cho mượn và để lại những màn trình diễn tích cực. Kinh nghiệm thi đấu tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp có thể trở thành cơ sở để hậu vệ này tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở một đội bóng khác.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.