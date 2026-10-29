Thấy tận mắt, học tận nơi

Các hộ dân xã Lộc Bình tìm hiểu về cách lựa chọn cây giống tại Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc

Những ngày tháng 9 và tháng 10/2026, tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, nhiều hộ dân có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất theo chính sách của Nghị quyết số 02 đã được tạo điều kiện đi tham quan các mô hình trồng mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn… Không chỉ dừng lại ở việc nghe giới thiệu, người dân được trực tiếp trao đổi với chủ mô hình về kỹ thuật chăm sóc, chi phí đầu tư, năng suất, hiệu quả kinh tế và thị trường tiêu thụ.

Anh Dương Văn Điển, thôn Khuổi Mạ, xã Khánh Khê cho biết: Vừa qua, UBND xã tổ chức đoàn tham quan cho các hộ dân đăng ký trồng mắc ca đi học tập kinh nghiệm tại xã Na Sầm, tôi đã được nghe người trồng chia sẻ cả những thuận lợi và khó khăn trong thực tế, từ đó gia đình có thêm cơ sở để tính toán trước khi triển khai. Hiện nay, gia đình tôi đang tiến hành dọn thực bì, cuốc hố chuẩn bị trồng 1 ha mắc ca.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.056 tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ kinh phí mua cây giống với diện tích hơn 740 ha; UBND cấp xã đã phê duyệt hỗ trợ cho 435 tổ chức, cá nhân trồng cây mắc ca, dẻ, hồng giòn với tổng diện tích trên 341 ha. Trong đó, các nhà đầu tư đã trồng mới trên 139 ha.

Không chỉ học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, qua các chuyến tham quan, người dân còn có cơ hội tìm hiểu cách tổ chức sản xuất, từ quy hoạch diện tích, lựa chọn giống, đầu tư hệ thống tưới đến áp dụng quy trình chăm sóc và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đây là cơ sở quan trọng để các hộ cân nhắc, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn vốn và khả năng sản xuất của gia đình.

Ông Lương Văn Tiệp, Trưởng Phòng Kinh tế xã Lộc Bình cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 02, xã đã tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm cho 40 người gồm lãnh đạo xã và các hộ dân đăng ký thực hiện Nghị quyết số 02 tại những mô hình sản xuất hiệu quả tại xã Hoàng Văn Thụ và phường Lương Văn Tri. Qua các chuyến đi, người dân được trực tiếp trao đổi với chủ mô hình, tìm hiểu quy trình kỹ thuật, chi phí đầu tư, khả năng sinh trưởng của cây trồng cũng như đầu ra sản phẩm. Trên cơ sở đó, xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ rà soát điều kiện đất đai, xây dựng phương án sản xuất phù hợp để đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

Việc tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm đang được các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường trong toàn tỉnh triển khai hiệu quả. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức 3 đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm mắc ca trong tỉnh cho gần 200 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tại các xã: Na Sầm, Yên Phúc và Na Dương. Một số xã cũng đã tự tổ chức đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển cây mắc ca trong và ngoài tỉnh như: Tân Thành, Lộc Bình, Thống Nhất, Châu Sơn, Kiên Mộc, Xuân Dương…

Ông Hoàng Văn Chiều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Việc tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm là một trong những giải pháp thiết thực trong triển khai Nghị quyết số 02. Thông qua việc trực tiếp tham quan các mô hình sản xuất, người dân có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt kỹ thuật và lựa chọn hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình, địa phương.

Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh có 1.056 tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ kinh phí mua cây giống với diện tích hơn 740 ha; UBND cấp xã đã phê duyệt hỗ trợ cho 435 tổ chức, cá nhân trồng cây mắc ca, dẻ, hồng giòn với tổng diện tích trên 341 ha. Trong đó, các nhà đầu tư đã trồng mới trên 139 ha.

Nghị quyết số 02 đang mở thêm cơ hội để người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư vào nông nghiệp. Khi nguồn vốn được đồng hành bằng kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế, chính sách hỗ trợ sẽ ngày càng phát huy hiệu quả. Từ “thấy tận mắt” đến “bắt tay vào làm”, những chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm đã và đang góp phần đưa chủ trương hỗ trợ phát triển nông nghiệp đến với người dân, tạo động lực hình thành những mô hình mới, vùng sản xuất mới.