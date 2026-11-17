Thầy giáo Trần Đức Quân.

Sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, tốt nghiệp xuất sắc Khoa Toán (Trường Đại học Hà Tĩnh) và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 21 tuổi, thầy giáo Trần Đức Quân (SN 1996) sớm khẳng định bản lĩnh của một đảng viên trẻ gương mẫu, luôn tiên phong trong mọi nhiệm vụ.

Hiện nay, trên cương vị Trợ lý chuyên môn khối trung học kiêm Tổ trưởng Tổ Toán - Trường TH, THCS & THPT iSchool Hà Tĩnh, thầy Quân luôn trăn trở làm sao để biến môn Toán trở nên gần gũi và khơi gợi niềm đam mê khám phá cho học sinh.

Lớp học của thầy giáo Trần Đức Quân luôn được tạo bởi những không gian mở.

Thầy Quân chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm rằng, muốn học sinh yêu thích môn Toán thì trước hết phải giúp các em thấy được sự sống động và tính ứng dụng của nó trong thực tiễn. Khi người thầy chịu khó thay đổi cách truyền đạt, biến những kiến thức hàn lâm thành trải nghiệm trực quan, các em sẽ tự khắc tìm thấy niềm vui trong học tập. Vì vậy, tôi luôn chủ động cập nhật các phương pháp giảng dạy tiên tiến, tự trau dồi ngoại ngữ và kỹ năng sư phạm hiện đại để không bị tụt lại phía sau, qua đó mang đến cho học sinh những điều tốt đẹp nhất”.

Ngoài giờ học chính khoá, thầy giáo Trần Đức Quân luôn sẵn sàng hỗ trợ thêm kiến thức cho các bạn có niềm đam mê nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành giáo dục hiện nay, thầy giáo Trần Đức Quân đã nhanh chóng khẳng định vai trò tiên phong của một thế hệ nhà giáo năng động, dám nghĩ, dám làm. Thầy mạnh dạn đưa công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, các phần mềm mô phỏng trực quan và phương pháp giáo dục STEM vào từng giờ lên lớp.

Những mô hình hình học không gian phức tạp hay các bài toán trừu tượng bỗng trở nên trực quan, dễ hiểu thông qua lăng kính công nghệ sinh động do chính tay thầy thiết kế. Nhờ đó, giờ học Toán đã trở thành một không gian mở đầy hứng khởi.

Em Trần Nguyễn Chi Mai (học sinh lớp 9A5, Trường TH, THCS & THPT iSchool Hà Tĩnh) bộc bạch: “Trước đây, em khá áp lực với môn Toán, nhưng từ khi được học cùng thầy Quân, em thấy môn học này không còn khô khan nữa mà trở nên rất thú vị. Giờ học nào của thầy cũng trôi qua rất nhanh và cuốn hút”.

Nhiều năm liền thầy giáo Trần Đức Quân được Microsoft công nhận là "Chuyên gia giáo dục sáng tạo".

Không ngừng tự học và làm chủ công nghệ, thầy Trần Đức Quân đã xuất sắc đạt chứng chỉ năng lực công nghệ số dành cho giáo viên (Microsoft Certified Educator) và có 8 năm liên tiếp được Microsoft công nhận là “Chuyên gia giáo dục sáng tạo”. Với sự miệt mài cống hiến, thầy đã giành giải Nhất môn Toán tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2022 - 2023, được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2023 – 2026; nhiều năm liền được bình chọn là giáo viên tiêu biểu cấp hệ thống iSchool toàn quốc.

Và đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2026, thầy giáo Trần Đức Quân vinh dự được nhận Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương. Đây là giải thưởng ghi nhận, biểu dương nhà giáo trẻ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và công tác đoàn, hội, đội, từ đó lan tỏa những tấm gương tận tụy, sáng tạo, giàu nhiệt huyết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trong 8 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thầy giáo Trần Đức Quân đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào phong trào dạy và học.

Tiến sĩ Trần Hải Ngọc - Hiệu trưởng Trường TH, THCS & THPT iSchool Hà Tĩnh chia sẻ: “Thầy Trần Đức Quân là một cán bộ quản lý chuyên môn trẻ đầy nhiệt huyết, có tư duy nhạy bén và khả năng làm chủ công nghệ rất tốt. Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy còn là nhân tố tích cực lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến toàn thể giáo viên trong trường, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng như phong trào sáng tạo của nhà trường. Dưới sự dìu dắt của thầy, chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà của bộ môn Toán ngày càng khởi sắc, nhiều thế hệ học sinh tự tin chinh phục các sân chơi trí tuệ từ cấp tỉnh đến quốc gia”.

Ngoài công tác giảng dạy, thầy giáo Trần Đức Quân còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội khác (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Không chỉ vững vàng trên bục giảng, thầy Trần Đức Quân còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết, nhiều lần được các cấp bộ Đoàn tuyên dương, khen thưởng. Với thầy, danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương không phải là đích đến, mà là điểm tựa để tiếp tục hành trình gieo mầm tri thức. Tin rằng, ngọn lửa đam mê và tư duy đổi mới của người thầy giáo 9X này sẽ còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh trên con đường chinh phục tri thức.