Thất vọng với Stray Kids

Những quyết định gần đây trong hoạt động của Stray Kids đang vấp phải làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Dù vẫn duy trì lịch trình biểu diễn và gặp gỡ người hâm mộ, nhóm nhạc nam nhà JYP Entertainment lại bị một bộ phận người hâm mộ chỉ trích vì chưa dành đủ sự tập trung cho các hoạt động âm nhạc. Sự bất mãn thậm chí khiến một số STAY lâu năm thừa nhận họ đang dần mất đi cảm giác gắn bó với nhóm.

Theo Koreaboo ngày 4/11, những tranh luận bắt đầu trở nên gay gắt khi người hâm mộ nhìn lại lịch trình của Stray Kids trong thời gian gần đây. Lần trở lại gần nhất của nhóm đã diễn ra cách đây khoảng hai tháng. Kể từ đó, dù không có nhiều hoạt động quảng bá âm nhạc mới, các thành viên vẫn liên tục xuất hiện tại những buổi biểu diễn, sự kiện và chương trình gặp gỡ người hâm mộ.

Điều này khiến một bộ phận STAY cảm thấy khó hiểu. Họ không phản đối việc các thành viên tham gia những hoạt động bên lề, nhưng mong muốn nhóm được đầu tư nhiều hơn vào âm nhạc, đặc biệt là các chiến dịch quảng bá sau mỗi lần phát hành sản phẩm mới. Theo quan điểm của những người hâm mộ này, vấn đề không nằm ở số lượng lịch trình mà ở cách công ty phân bổ thời gian và nguồn lực cho nghệ sĩ.

Trên mạng xã hội X, nhiều ý kiến cho rằng Stray Kids đang quá bận rộn với những hoạt động không trực tiếp phục vụ sự phát triển âm nhạc. Một số người thậm chí nhận xét nhóm có thể dành thời gian tham gia hàng loạt buổi ký tặng người hâm mộ hoặc di chuyển đến quốc gia khác chỉ trong thời gian ngắn, nhưng lại không có đủ điều kiện để quảng bá album của chính mình một cách bài bản.

Một tài khoản bày tỏ sự thất vọng: "Tôi thấy cuối cùng mọi người cũng hiểu ý chúng tôi khi nói rằng Stray Kids rất bận rộn nhưng lịch trình lại không phù hợp. Khi chúng tôi nói rằng muốn họ quảng bá nhiều hơn, điều đó không có nghĩa là muốn các thành viên làm việc vất vả hơn. Chúng tôi chỉ mong thời gian và năng lượng của họ được sử dụng hiệu quả để giúp nhóm phát triển".

Đáng chú ý, sự bất mãn không chỉ đến từ những người hâm mộ mới mà còn xuất hiện trong một bộ phận STAY đã đồng hành cùng nhóm suốt nhiều năm. Một người hâm mộ cho rằng những khán giả lâu năm hoàn toàn có quyền cảm thấy xa cách và hoài niệm khi chứng kiến các hoạt động của thần tượng không còn đáp ứng được kỳ vọng ban đầu.

Người này cũng phản đối việc những STAY bày tỏ sự thất vọng bị yêu cầu rời khỏi fandom với lý do không còn ủng hộ nhóm vì âm nhạc. Theo họ, tình cảm dành cho một nghệ sĩ không đồng nghĩa với việc người hâm mộ phải chấp nhận mọi quyết định trong định hướng sự nghiệp mà không được phép lên tiếng.

Một ý kiến khác thậm chí cảnh báo Stray Kids cần sớm có những thay đổi để duy trì sức hút. Người này lo ngại nếu tình trạng hiện tại tiếp tục kéo dài, nhóm có thể dần mất đi sự chú ý của công chúng và khó giữ được vị thế trong một thị trường Kpop vốn luôn vận động với tốc độ nhanh.

Bên cạnh những lời chỉ trích nhắm vào công ty quản lý, một số người hâm mộ cũng thẳng thắn chia sẻ rằng họ đang dần mất đi sự quan tâm dành cho các hoạt động thường ngày của nhóm. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ hết yêu thích Stray Kids hay không còn hứng thú với âm nhạc của các thành viên.

Một tài khoản cho biết bản thân vẫn yêu thích nhóm, nhưng không còn muốn theo dõi mọi hoạt động như trước. Nguyên nhân đến từ áp lực phải quan tâm và quảng bá những thương hiệu thời trang xa xỉ mà họ không thực sự yêu thích, những cuộc chạy đua lượt nghe trực tuyến, sự độc hại trong fandom cũng như những tranh cãi không hồi kết giữa các nhóm người hâm mộ.

Có thể thấy, điều khiến một bộ phận STAY thất vọng không đơn thuần là việc Stray Kids ít phát hành sản phẩm mới trong một khoảng thời gian ngắn. Sâu xa hơn, họ đang đặt câu hỏi về hướng phát triển lâu dài của nhóm và mong muốn những nỗ lực của các thành viên được tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực đã tạo nên tên tuổi của Stray Kids: âm nhạc.

Dẫu vậy, những ý kiến trên hiện chủ yếu phản ánh quan điểm của một bộ phận cư dân mạng và người hâm mộ trên mạng xã hội, chưa thể đại diện cho toàn bộ fandom. Phía Stray Kids và JYP Entertainment cũng chưa có phản hồi được đề cập trong bài viết về làn sóng bất mãn này.

Với một nhóm nhạc đã xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo và dấu ấn riêng trên thị trường quốc tế như Stray Kids, việc duy trì sức hút không chỉ phụ thuộc vào tần suất xuất hiện mà còn nằm ở chất lượng sản phẩm và cách phát triển sự nghiệp. Có lẽ điều mà nhiều STAY mong đợi lúc này không phải là một lịch trình dày đặc hơn, mà là những hoạt động thực sự có ý nghĩa đối với con đường âm nhạc của thần tượng.