Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, "Voi chiến" sớm gây sức ép ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Ở phút đầu tiên, Teerasak Pueypimai nhận bóng trong vùng cấm rồi tung cú dứt điểm nhưng thủ môn Tajikistan kịp thời cản phá. Năm phút sau, đội chủ nhà tiếp tục tổ chức phản công. Nicholas Mickelson thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để Teerasak đánh đầu, song bóng đi chệch khung thành.

Thế trận thay đổi ở phút 35 khi Peeraphat Akkatham bị Nozim Babajanov phạm lỗi. Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng đối với cầu thủ Tajikistan. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông quyết định hủy thẻ vàng và trực tiếp truất quyền thi đấu của Babajanov. Tajikistan lúc này chỉ còn 10 người trên sân.

Tận dụng lợi thế quân số, Thái Lan nhanh chóng tìm được bàn mở tỷ số. Phút 41, Kakhana Khamyok chuyền bóng cho Supachok Sarachat ở gần vùng cấm. Tiền vệ này xử lý khéo léo trước khi dứt điểm thành công, đưa "Voi chiến" vượt lên dẫn 1-0.

Thái Lan vô địch King's Cup.

Sau giờ nghỉ, HLV Thái Lan đưa Suphanat Mueanta vào sân thay Anan Yodsangwan nhằm tăng cường sức tấn công. Sự điều chỉnh nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 50, Supachok đột phá bên cánh trái rồi đưa bóng vào vùng cấm. Hậu vệ Tajikistan có pha cản phá nhưng không giải nguy triệt để. Bóng tìm đến vị trí của Teerasak Pueypimai và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.

Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép trong phần còn lại của trận đấu. Phút 75, Teerasak một lần nữa ghi dấu ấn với pha dứt điểm chính xác từ bên trong vùng cấm, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Với lợi thế hơn người cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả, Thái Lan có trận đấu thành công trước Tajikistan. Sau khi để thua Iraq ở chung kết năm ngoái, "Voi chiến" đã có thể giữ chiếc cúp lại sân nhà ở mùa giải năm nay.