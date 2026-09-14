Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 9 hỗ trợ người dân thu hoạch lúa tại xã Thạnh Phước. Ảnh: TTXVN phát

Trước tình hình đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang được huy động xuống đồng, khẩn trương hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại do ngập lũ.

Sự cố vỡ đê bao xảy ra ngày 13/9 tại khu vực Kênh 2.000 Bắc, ấp Thủy Tây, xã Thạnh Hóa, làm nước tràn vào các diện tích lúa của người dân; trong đó, nhiều diện tích đang ở giai đoạn thu hoạch, có nguy cơ giảm năng suất, chất lượng nếu bị ngâm nước lâu. Tại xã Thạnh Phước, nước lũ cũng tràn qua một số tuyến đê bao, gây ngập nhiều diện tích lúa Thu Đông đang đến kỳ thu hoạch. Nước tiếp tục dâng trong ngày 14/9, khiến diện tích lúa bị ảnh hưởng ngày càng tăng; tổng diện tích lúa bị ngập tại hai xã ước tính hàng chục ha, nguy cơ thiệt hại lớn nếu không kịp thời thu hoạch.

Trước tình hình đó, từ ngày 13/9, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đã được huy động hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ngập. Tại xã Thạnh Hóa, Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ dân quân hỗ trợ thu hoạch lúa tại khu vực Kênh 2.000 Bắc.

Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 9 hỗ trợ người dân thu hoạch lúa tại xã Thạnh Phước. Ảnh: TTXVN phát

Đến ngày 14/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tăng cường gần 200 cán bộ, chiến sĩ và dân quân đến hai xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước; trong đó, 120 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 trực tiếp xuống đồng, tập trung thu hoạch khoảng 13 ha lúa bị ngập. Cùng ngày, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 9 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ đến xã Thạnh Phước hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Tại các khu vực bị ngập, lực lượng được chia thành nhiều tổ, người trực tiếp gặt, người bó, thu gom và vận chuyển lúa đến nơi cao ráo. Do nước đã tràn vào ruộng, nhiều khu vực khó đưa máy móc vào thu hoạch, cán bộ, chiến sĩ phải trực tiếp xuống đồng, tranh thủ từng giờ để đưa lúa ra khỏi vùng ngập trước khi mực nước tiếp tục dâng.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ngập tại xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Đại úy Đặng Nam Khánh, Phụ trách Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 cho biết, đơn vị thực hiện phương châm "4 tại chỗ", nhanh chóng huy động lực lượng xuống địa bàn ngay khi nhận lệnh. Do nước tiếp tục dâng trong khi lúa đã chín, cán bộ, chiến sĩ phải tranh thủ từng giờ để hỗ trợ người dân, sẵn sàng làm việc cả ngày và đêm khi cần thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Cùng với lực lượng quân sự và Cảnh sát cơ động, dân quân, Công an xã và người dân địa phương phối hợp thu hoạch, vận chuyển lúa. Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể bố trí hậu cần, phục vụ lực lượng và người dân tại khu vực thu hoạch, bảo đảm việc hỗ trợ được triển khai liên tục.

Theo ngành chuyên môn, mực nước vùng Đồng Tháp Mười những ngày qua tăng nhanh do tác động của lũ thượng nguồn, mưa lớn và triều cường. Ngày 13/9, mực nước tại Tân Hưng ở mức 1,98 m, Vĩnh Hưng 1,85 m, Mộc Hóa 1,36 m, Hưng Điền 2,17 m và Vĩnh Châu 1,67 m; tăng khoảng 3-5 cm so với ngày trước đó. Dự báo mực nước tiếp tục tăng trong những ngày tới, nguy cơ gây ngập tại các khu vực trũng thấp và những nơi hệ thống đê bao, bờ bao chưa bảo đảm an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ngập tại xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Theo dự báo, lũ năm 2026 có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng mực nước được dự báo tăng trở lại từ nửa cuối tháng 9 đến nửa đầu tháng 10 và đạt đỉnh lũ chính vụ trong thời gian này. Triều cường năm nay cũng được dự báo ở mức cao, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng Đồng Tháp Mười.

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, để chủ động phòng, chống lũ, địa phương đã rà soát hệ thống đê bao, bờ bao tại vùng Đồng Tháp Mười, xác định các vị trí xung yếu cần sửa chữa, nạo vét, gia cố.

Qua rà soát, có 22 danh mục công trình cần sửa chữa, nạo vét đê bao, bờ bao với tổng chiều dài hơn 135 km, bảo vệ hơn 18.530 ha sản xuất nông nghiệp. Các địa phương trong tỉnh thường xuyên kiểm tra, gia cố đê bao, bờ bao, chủ động tiêu thoát nước, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", đồng thời đẩy nhanh thu hoạch diện tích lúa đã đến kỳ để hạn chế thiệt hại do lũ.