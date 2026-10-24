Tăng thu nhập từ nghề bắt ốc len

Mỗi buổi sáng, người dân tranh thủ vào những cánh rừng đước, rừng mắm để tìm bắt ốc len. Để có được thành quả, người làm nghề không chỉ cần cù, chịu khó mà còn phải có kinh nghiệm và am hiểu đặc điểm con nước.

Theo người dân địa phương, ốc len thường bám trên thân, rễ cây đước, cây mắm và sinh sống trong lớp bùn dưới tán rừng ngập mặn. Loài ốc này xuất hiện quanh năm, là nguồn lợi tự nhiên có giá trị kinh tế.

Ốc len được thu mua với giá thành khá cao.

Chị Nguyễn Bích Phượng, ngụ ấp Vàm Lũng, Xã Phan Ngọc Hiển, cho biết, đã gắn bó với nghề bắt ốc len hơn 10 năm. Là người địa phương, chị có nhiều kinh nghiệm trong việc nhận biết đặc tính của ốc và lựa chọn thời điểm khai thác phù hợp. Theo chị, khi nước lớn vào buổi sáng, sản lượng ốc bắt được thường nhiều hơn so với lúc nước ròng.

Để góp phần bảo tồn nguồn lợi tự nhiên, chị Phượng ưu tiên lựa chọn những con ốc có miệng dày, kích cỡ lớn. Loại ốc này có giá trị kinh tế cao, thịt ngon và béo hơn so với ốc miệng mỏng.

Công ty TNHH MTV Châu Sang, ấp Kiến Vàng, Xã Phan Ngọc Hiển, thu mua ốc len thương phẩm.

Sau khi thu hoạch, ốc len được người dân bán cho các cơ sở thu mua hoặc chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như ốc len xào sa tế, xào nước cốt dừa, luộc sả, luộc lá ổi. Với hương vị thơm ngon, đậm đà, các món ăn từ ốc len được nhiều người ưa chuộng.

Chị Nguyễn Hồng Đạm, đại diện Công ty TNHH MTV Châu Sang, ấp Kiến Vàng, Xã Phan Ngọc Hiển, cho biết, giá ốc len thương phẩm được cơ sở thu mua hiện dao động từ 50.000–80.000 đồng/kg, tuỳ loại. Bình quân, người đi bắt ốc len có thể kiếm được từ 200.000–550.000 đồng/ngày. Mỗi ngày, cơ sở thu mua khoảng 70–100 kg ốc len.

Ốc len được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như xào sa tế, xào nước cốt dừa, luộc sả và luộc lá ổi, hấp dẫn thực khách.

Từ nghề bắt ốc len, nhiều hộ dân ở Xã Phan Ngọc Hiển có thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống. Và cũng từ nguồn lợi tự nhiên, ốc len đã trở thành món ăn đặc sản giới thiệu đến du khách gần xa./.